日本沖繩拚觀光　盼2021年3月復飛台灣航線

▲沖繩觀光會議局著眼疫苗在未來不久即將問世，明年度各國都有可能放寬入境限制等管控措施，希望在國際航班部分，2021年3月可以復飛台灣航線。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社東京26日綜合外電報導

日本沖繩受疫情影響，預估2020年度觀光人次將掉到僅剩約370萬，較2019年度946萬人次減少許多，沖繩觀光會議局（OCVB）訂出2021年度觀光目標，希望3月能復飛台灣航線。

日本琉球新報報導，沖繩觀光會議局25日宣布，希望2021年度造訪沖繩觀光人次能達到700萬，大約是2018年度1000萬人次的7成。

今年受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，沖繩觀光會議局預估2020年度造訪沖繩縣觀光人次約370萬；沖繩觀光會議局之所以明確訂出2021年度的具體目標，是希望強化重振觀光的相關對策。

明年度目標700萬人次中，沖繩觀光會議局希望日本國旅客約670萬人次、國外觀光客約30萬人次。

沖繩觀光會議局著眼疫苗在未來不久即將問世，明年度各國都有可能放寬入境限制等管控措施，希望在國際航班部分，2021年3月可以復飛台灣航線；台灣航線如果能順利復航，接著將推動7月復飛韓國及新加坡、9 月復飛香港、11月復飛中國本土等航線往來。

在國內市場部分，在兼顧防疫與觀光成為常態的情況下，加上振興旅遊方案Go To Travel（去旅行）可能延長至2021年6月左右，沖繩觀光會議局將傾力宣傳，希望明年度能恢復到2019年度的水準。

沖繩觀光會議局會長下地芳郎說，「（跟現狀相比）雖說是比較高的目標，但以沖繩觀光實力來說並非不可能的任務」，將全力吸引觀光客來訪。

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