寵物比兒子重要！狠媽帶愛犬離家8天　10歲兒鎖家中被迫吃生米

▲女子被警方找到時正在遛狗。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

俄羅斯莫斯科31歲女子阿扎倫科娃(Natalya Azarenkova)帶狗出門後突然消失8天,把10歲兒子獨自鎖在家中,而家裡只留了生米給對方。男童沒飯可吃的情況被鄰居發現後,他擔心被送到孤兒院還一直哀求對方不要報警,後來因為餓到健康情況太差被緊急送醫。

英國《每日郵報》報導,10歲男童米哈伊爾(Mikhail)被獨自留在位於佩瑞德爾基諾(Peredelkino)的公寓中,由於家中被斷水斷電,所以即使有生米他也無法自行煮食,就這樣肚子餓了4天,因為餓到受不了便大聲呼叫向鄰居求救。

鄰居發現米哈伊爾的情況想要報案,然而對方卻害怕被送到孤兒院,無可奈何之下只好從樓上勉強送一些食物和果汁過去,然而隔天發現阿扎倫科娃還是沒有回家,因為擔心男童健康情況才終於報案。

警方在阿扎倫科娃離家後的第8天找到人,當時她正在遛狗,原來這段時間她帶著寵物狗扎伊納(Dzaina)一起待在朋友家。阿扎倫科娃坦承自己把兒子鎖在家中,但是有留米給對方,而被問到為何這麼多天沒回家時,她只說想要兒子趕快回到身邊,這樣她才能彌補對方。

鄰居德米特里(Dmitry)對於阿扎倫科娃消失期間只照顧狗,卻完全不顧小孩的情況十分震驚,「我無法想像一個孩子在那樣的環境生活5天,到處都是蟑螂,味道聞起來很嚇人,沒有食物也沒有水電」。據了解,米哈伊爾的父親在2年前去世,獲救後仍在醫院接受治療,阿扎倫科娃則面臨被起訴以及喪失孩子監護權等下場。

Boy, ten, is locked in his cockroach-infested Moscow home alone for eight days with no food or water https://t.co/H1hD7nzRy6