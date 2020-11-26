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性侵就化學閹割！　法籍媽媽「輪暴案」催生巴基斯坦新法

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▲巴基斯坦總理，Imran Khan。（圖／翻攝自Facebook／Imran Khan）

▲巴基斯坦總理，Imran Khan。（圖／翻攝自Facebook／Imran Khan）

實習記者劉佩婷／綜合報導

巴基斯坦在9月時發生一起令人髮指的性侵案件，一名法籍女子報案稱她在孩子面前遭到集體性侵，當時警方消極推拖的回應，引起全國憤怒。總理伊姆蘭．汗（Imran Khan）當時就表示，要把惡性重大的性侵犯閹了，讓這些人再也不能做壞事。近日他兌現承諾，批准可將性侵犯化學去勢的新法。

今年9月，一名法國人妻9日時開夜車載兩名孩子趕路，因為沒油而困在第二大城拉哈爾（Lahore）附近一條公路。當時她也打電話給公路警察求助，但卻沒有回應。在等待救援的時候，這名無助的母親驚見來了一群劫匪，車窗被打破，隨後她與孩子一起被拖到樹林。此一集體事件震驚全國，並引發人民的憤怒，當地警方目前已逮捕12名嫌犯，搜捕行動仍在進行中，員警和其他部門也正密切配合行動。

根據《每日快報》報導，伊姆蘭．汗表示，性侵得處以化學閹割這項法條，不敢說能百分百的根除婦女被侵犯的可能性，但是一定可以改善女子在社會上的地位以及尊嚴，目前這項決議已經在聯邦會議上獲得多數支持，「我們必須確保我國公民生活在安全的環境，也加強婦女在警務中能夠勝任。」

▲巴基斯坦被性侵的婦女。（示意圖／達志影像）

▲巴基斯坦被性侵的婦女。（示意圖／達志影像）

由於法籍媽媽在樹林內遭性侵，而且又是在孩子面前，事後錢包、駕照和3張ATM提款卡也都被搶走。她在報案之後，引發廣泛關注，結果拉哈爾警察局長卻說，在巴基斯坦沒人會讓「姊妹與女兒獨自出遊到深夜」，點燃更大的輿論怒火。

伊姆蘭．汗則強硬表示，他曾希望恢復讓性侵犯公開吊死，可是只要一討論，就會被告知國際間無法接受，還說會影響到歐盟給「我國的貿易地位」，既然如此，那麼現在要提倡用閹割方式來對付性侵犯。

伊姆蘭．汗也的確「說到做到」，巴國內閣於24日開會通過法務部提交的反性侵法令的草案。

新聞部長希布利·法拉茲（Shibli Faraz）表示，聯邦內閣已批准了反強姦法令，並建議對輪姦和強姦者處以嚴厲懲罰。巴基斯坦參議院議員費薩爾·賈韋德·汗（Faisal Javed Khan）補充說，「對虐待兒童和婦女的人根本就是野獸，這條新法必須盡快上路，保障女性在社會上應該擁有的尊嚴。」

 
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