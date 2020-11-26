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日本新任駐中大使垂秀夫今抵北京　大使公邸隔離2周

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▲▼陳建仁,垂秀夫。（圖／取自陳建仁臉書）

▲垂秀夫（右一）曾任職於台日交流協會。（圖／取自陳建仁臉書）

文／中央社台北26日電

共同社報導，日本新任駐中國大使垂秀夫昨天飛抵中國，由於東京到北京的航線因疫情尚未恢復，垂秀夫降落山東青島、再經8小時車程，於今天抵達北京，之後將展開2週的防疫隔離。

報導表示，日本政府為讓垂秀夫在北京的大使公邸隔離，而在現有日本航班中，選擇讓他從距離北京最近的青島入境。

報導引述多名相關人士表示，為避免與外界接觸，垂秀夫和妻子入境後，乘坐有洗手間的車輛前往北京就任。之後他將在公邸中展開2週的隔離生活，預定12月10日解除隔離。

陸媒環球時報報導，垂秀夫將在隔離期滿後，向中國外交部遞交國書正式履新。按照慣例，履新後有望和記者見面。

日本政府內閣會議9月11日正式通過垂秀夫的人事案，接任橫井裕，出任駐中國大使。

垂秀夫出身日本外務省（外交部）所謂的「中國幫」（China School）中文研修組，曾派駐台灣、中國和香港。2016至2018年派駐日本台灣交流協會台北事務所，2011年至2013年則擔任日本駐中國公使。

共同社報導，垂秀夫在中國廣泛的人脈和情報收集能力倍受肯定。他也向使館人員傳達，首先和當地日本人積極交流的意向。

中國外交部長王毅25日剛結束為期2天的訪日行程。

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