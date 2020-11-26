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年輕女學者被控英國間諜　遭伊朗監禁804天後「人質交換」獲釋

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▲▼獲釋的英澳雙重國籍女學者穆爾吉爾伯特（Kylie Moore-Gilbert）。（圖／路透）

▲獲釋的英澳雙重國籍女學者凱利.穆爾吉爾伯特（Kylie Moore-Gilbert）。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

凱利（Kylie Moore-Gilbert）是擁有英澳雙重國籍的學者，2018年在德黑蘭參加會議後，被伊朗政府以間諜罪名拘捕，所幸在25日凌晨獲釋。根據《衛報》報導，伊朗這次以3名在海外被定罪的伊朗人為條件，向澳洲要求「交換人質」，讓凱莉得以在獄中受難804天後終於歸國。

依據伊朗政府單方面的判決，凱利原本將面臨長達10年監禁，獲釋後她難掩激動，「感謝所有支持我、並為我的自由而戰的人，在經歷了漫長且痛苦的磨難之後，還有你們這群人一直在我身後幫忙，這對我來說意義非凡。」

凱利曾就學於劍橋大學並研究中東政治，隨後到墨爾本大學出版有關什葉派的爭議性論文，2018年到德黑蘭參加會議後在機場被捕。伊朗官方認為，凱利與英國軍情六處和猶太學校都有所聯繫，將她單獨監禁在Evin監獄長達十個月，據說還數次以斷食威脅。

▲▼德黑蘭的街頭隨處可見的何梅尼畫像。自川普任內對伊朗經濟大幅施壓後，國內民生大不如前，疫情期間的旅遊業封鎖更是讓民眾陷入危機。（圖／路透）

▲德黑蘭的街頭隨處可見的何梅尼畫像。伊朗受川普大動作實施經濟制裁後，國內民生大不如前，而疫情期間的旅遊業封鎖更是讓民眾陷入危機。（圖／路透）

雖然她在伊朗受盡磨難，在離開前仍感念伊朗人民，「我對伊朗這個國家以及熱情、慷慨和勇敢的人民，心中只有尊重、愛戴和欽佩之情。儘管我受到種種不公平的待遇，但我離開這個國家時仍帶著苦樂參半的心情。我以朋友的身分和友善的目的來到伊朗，也帶著這些感情離開，而且我更加堅定了我的心情。」

儘管澳洲政府否認有所謂的人質交換事情，只將凱利的獲釋定調為成功外交。但伊朗國家廣播電視台有發布相關影片，顯示凱利與3名伊朗人交換的畫面，更直接公開將凱利定罪，她是「猶太復國主義」的間諜（جاسوس صهیونیستی）。

凱利在去年給監獄的信中再次澄清，自己是個無辜的女人，「我不是間諜，也沒做過間諜，對於幫間諜組織工作也完全沒有興趣。當我離開伊朗的那一天，我只想做一個自由的女人，過自由的生活，而不是活在勒索與威脅的陰影之下。」

幫助凱利出獄的人權組織譴責，「伊朗政權綁架無辜的澳洲婦女，好把海外被定罪的國民帶回伊朗。這是一種卑劣的商業模式，對人類造成無法估量的傷害。一個道德破產的政權無情摧毀人們的生活，這樣的政權除了殘酷之外別無價值。」

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