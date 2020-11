英男童憂疫情沒禮物　強生「親自call北極」：聖誕老人準備好了！

▲英國首相強生。(圖/路透)



記者王佩翊/編譯

英國首相強生25日在推特公布了一封給8歲小男童的回信,強生在信中承諾,「新冠肺炎不會阻止聖誕老人分送禮物給乖孩子。」他還說,只要乖乖遵守防疫規則,小孩收聖誕禮物時就不會有感染病毒的風險。這名小男孩日前親自寫信給首相強生,想詢問今年是否也能收到來自聖誕老公公的禮物,沒想到竟獲得首相的回信。

根據《路透社》報導,強生25日在推特上公布了8歲小男孩蒙地(Monti)的親筆信與自己的回信。只見蒙地天真地在信件中詢問強生,今年受到疫情影響,不知道聖誕老人能否到訪英國如同往常一樣,將禮物送給乖孩子。蒙地寫道,「我知道首相先生您很忙,但您能否和科學家們討論看看這個問題?」

▲▼強生親自回信給蒙地。(圖/強生推特)



強生在回信中寫道,「我已經打電話給北極了,我可以告訴你,聖誕老公公已經做好準備了,而且魯道夫和其他馴鹿們也都迫不及待地想要踏上出發的旅程。」強生也表示,「首席醫療官請我告訴你,只要聖誕老人和往常一樣負責且快速安全地工作,那麼無論是你或他,都不會有健康上的疑慮。」

強生雖然只貼出蒙地的親筆信,不過他也強調,他已經收到很多關於聖誕老公公的信件,而他也非常贊同蒙地的建議,那就是在替聖誕老公公準備餅乾時,也準備一罐洗手液,讓他可以消毒手部。強生此舉不但提高了孩童對於防疫的重視,更守護了孩子們的童心,事實上,紐西蘭總理日前也曾經向國內的孩童承諾,牙齒仙子與復活節兔子都被列為重要的工作人員,因此在疫情期間仍會努力工作,無須擔心。

Monti (aged 8) wrote to me asking if Father Christmas will be able to deliver presents this year



I've had lots of letters about this, so I have spoken with experts and can assure you that Father Christmas will be packing his sleigh and delivering presents this Christmas! pic.twitter.com/pXwcjHSxZg