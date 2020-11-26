路邊撿到柴犬連絡飼主...被誤認詐騙！警找臉書社團幫柴柴回家

▲台南市警三分局土城派出所警員吳宇正，與熱心民眾共同幫走失的柴犬「布丁」回家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市1名熱心民眾撿到1隻「柴犬」，透過晶片掃瞄連絡飼主卻被認為詐騙集團，只好向市警三分局報案，警方透過臉書社團「柴犬大學下課10分鐘」，循線找到飼主母親，向警方指認係飼主走失的「毛小孩」無誤，歡喜結束這場「狗狗走失驚魂記」！

1名熱心民眾於日前牽了隻「柴犬」，走進台南市警三分局土城派出所，向值班警員吳宇正表示，因在路邊看到這隻狗身上有拴著狗繩且身體漂亮乾淨，一定有人飼養，民眾載至獸醫院掃描發現有晶片，打電話與飼主聯繫後，卻遭對方懷疑是詐騙電話，讓拾得「柴柴」民眾好氣又好笑，無計可施後只好牽到派出所，請警察幫忙聯繫飼主。

吳員隨即電話聯繫飼主，一開始飼主半信半疑，幸好吳員靈機一動，搜尋臉書內社團「柴犬大學下課10分鐘」，發現一名陳姓飼主於2020年10月28日所發文章「我家柴柴失蹤了，地點：台南市安南區土城附近」，進而聯繫到飼主的母親，經確認為其女兒走失的「毛小孩」無誤，歡喜結束這場「狗狗走失驚魂記」！

當飼主接到通知趕到派出所，才剛把機車停於派出所前，原本落寞的「柴柴」，一聽到熟悉的機車引擎聲，隨即開心轉圈汪汪叫，後經飼主至派出所內進一步確認狗狗的特徵及狗繩後，確認為其走失名為「布丁」的柴犬沒錯，隨即與「布丁」深深擁抱，久違重逢的畫面，員警看了也頗為感動，狗主人也頻向狗狗道歉，因為自己一時不注意險讓牠成為街頭浪浪，除了感謝員警的熱忱，並對於自己一直將民眾及派出所聯繫電話誤認成詐騙電話感到不好意思，並頻頻向警方鞠躬道謝。

市警三分局分局長方國璽表示，現今因科技的發達及資訊傳遞快速，通訊軟體LINE或社群軟體臉書已成為民眾生活日常中不可或缺的一部分，警方藉由社群媒體與民眾互動及交換資訊，已達到預防犯罪、協尋的功能，本次藉由社群媒體搜尋相關貼文找到狗飼主即為最好的例子，也期望民眾若發現可疑人事，除透過社群媒體的力量外，也請立即撥打110或分駐所、派出所電話，讓警方能即時提供協助，緊密的警民聯繫使得社區更祥和安全。

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