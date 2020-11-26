社團PO文「殺人又殺狗」嚇壞網民　林口警15分鐘逮醉醺醺的他

▲林口在臉書造謠殺人的男子被帶回偵辦。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

一名暱稱「葉子」的民眾，25日晚間7時許在臉書社團「正港ㄟ林口大家庭」貼文，稱「我已殺人和殺狗了，有誰幫我報警呢？」林口警方接獲轉報後不敢大意，15分鐘內再文化三路戶籍地找到貼文的葉姓男子，將他帶回偵辦，發現他今年7月也曾發文稱砍死家人，訊後依照社會秩序維護法偵辦。

獨居的葉姓男子（37歲）今年7月再就臉書地方社團貼文寫下「我砍死家人有誰幫我報警」，警方當時大動作，靠著網民從他過往發文中推敲出地址，迅速找到葉男，他到案後否認貼文，當時就被依照社會秩序維護法送辦。

不料25日葉男再度PO文，還聲稱已經殺人和殺狗，貼出自家的住址詢問受否有人可以幫忙報警。聳動內容讓地方居民看到後相當害怕，在留言處標註林口警方及地方民代，林口分局網路巡邏同仁發現後立即向上通報，偵查隊及派出所同仁趕往該處地址查證，一進門就聞到葉男身上散發出濃厚酒味，將他帶回派出所了解案情。

警方查證後發現葉男的貼文並非事實，問他為何要在網路上造謠，他則稱是因為「心情不好」，但究竟為何心情不好又無法明確表達，警方訊後依照社會秩序維護法偵辦。警方也同步呼籲，臉書社團或粉絲專頁屬公開交流場所，公開貼文若有危害公共安全或引起社會恐慌皆可能觸法，發言前應謹慎三思。

▼男子在地方社團PO文聲稱已經殺人跟殺狗。（圖／翻攝自正港ㄟ林口大家庭）



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