　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

社團PO文「殺人又殺狗」嚇壞網民　林口警15分鐘逮醉醺醺的他

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼林口在臉書造謠殺人的男子被帶回偵辦。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲林口在臉書造謠殺人的男子被帶回偵辦。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

一名暱稱「葉子」的民眾，25日晚間7時許在臉書社團「正港ㄟ林口大家庭」貼文，稱「我已殺人和殺狗了，有誰幫我報警呢？」林口警方接獲轉報後不敢大意，15分鐘內再文化三路戶籍地找到貼文的葉姓男子，將他帶回偵辦，發現他今年7月也曾發文稱砍死家人，訊後依照社會秩序維護法偵辦。

獨居的葉姓男子（37歲）今年7月再就臉書地方社團貼文寫下「我砍死家人有誰幫我報警」，警方當時大動作，靠著網民從他過往發文中推敲出地址，迅速找到葉男，他到案後否認貼文，當時就被依照社會秩序維護法送辦。

不料25日葉男再度PO文，還聲稱已經殺人和殺狗，貼出自家的住址詢問受否有人可以幫忙報警。聳動內容讓地方居民看到後相當害怕，在留言處標註林口警方及地方民代，林口分局網路巡邏同仁發現後立即向上通報，偵查隊及派出所同仁趕往該處地址查證，一進門就聞到葉男身上散發出濃厚酒味，將他帶回派出所了解案情。

警方查證後發現葉男的貼文並非事實，問他為何要在網路上造謠，他則稱是因為「心情不好」，但究竟為何心情不好又無法明確表達，警方訊後依照社會秩序維護法偵辦。警方也同步呼籲，臉書社團或粉絲專頁屬公開交流場所，公開貼文若有危害公共安全或引起社會恐慌皆可能觸法，發言前應謹慎三思。

▼男子在地方社團PO文聲稱已經殺人跟殺狗。（圖／翻攝自正港ㄟ林口大家庭）

▲▼男子在地方社團PO文聲稱已經殺人跟殺狗。（圖／翻攝自正港ㄟ林口大家庭）

連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

案發現場／大園空難202人罹難　記者衝現場...踩到滿地殘軀碎肉！

案發現場／千島湖劫船24台人成焦屍…記者憶佯裝家屬與公安諜對諜

案發現場／劫獄6囚飲彈排成「詭異梅花」　生前打給他：我死了家裡反而解脫

ET快訊
樂天硬起來！　兄弟球迷真的被告了
啪完才知對方有女友！　梁云菲「傻當小三」大哭
摩天輪公審情侶IG被灌爆！網美身分曝…火大再槓酸民
這工作月薪9萬！　30歲師傅嘆：年輕人待不到半天就想走
猛虎逃出園區追殺一群人！　他跑最後跌落大洞GG了
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

聽同事訴苦站錯隊下秒「相見如仇人」　工程師挨罵6字求償40萬

花蓮消防局主任北上開會！「火車上突昏迷」身亡　愛女才剛上高中

快訊／雲林民宅大火！「36歲媽、1歲嬰」受困3樓…警消急救出送醫

路邊撿到柴犬連絡飼主...被誤認詐騙！警找臉書社團幫柴柴回家

快訊／國2大貨車翻覆！封閉路面搶救　現場回堵數公里

礁溪協天廟主委鬧雙胞　25黑衣保全現身香客大樓爆衝突

BMW左轉與Gogoro相撞　外送員PO網討拍...警：雙方都有錯

社團PO文「殺人又殺狗」嚇壞網民　林口警15分鐘逮醉醺醺的他

丁怡銘「萊牛事件」8人檢舉散播假消息　刑事局併案報請北檢偵辦

28歲男健身房「肩推一半」突倒地抽搐　緊急送醫昏迷指數4

麵裡有蟲！高中生丟硬幣做記號　換回同碗麵留50負評雙方爆口角

小鬼黃鴻升《地球上最無聊的下午》MV上線　「親切合照粉絲」…和「小怪獸」甜蜜互動

孫德榮因「一件制服」報恩反送賓士　講話太犀利嚇壞Gino「別拖我下水！」

身世非祕密！女孩被收養全知情 爸爸告白：是我們「心」生的女兒

驚！龐貝城別墅挖出「主僕遺骸」　火山灰覆蓋千年時光！保存完整

挑戰極限！模板工連續工作30天 他公開實領薪水...網：是真男人

劉雨柔「演藝圈第一人」拿下國際WBC證照　炫耀選手老公：拜我！拜我！

松鼠誤吃「發酵梨子」一臉超茫！　忍不住彎腰後仰...變喝醉大叔XD

科學家手伸培養箱「血祭5000蚊」一拿出全是腫包：為研究登革熱！

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

聽同事訴苦站錯隊下秒「相見如仇人」　工程師挨罵6字求償40萬

花蓮消防局主任北上開會！「火車上突昏迷」身亡　愛女才剛上高中

快訊／雲林民宅大火！「36歲媽、1歲嬰」受困3樓…警消急救出送醫

路邊撿到柴犬連絡飼主...被誤認詐騙！警找臉書社團幫柴柴回家

快訊／國2大貨車翻覆！封閉路面搶救　現場回堵數公里

礁溪協天廟主委鬧雙胞　25黑衣保全現身香客大樓爆衝突

BMW左轉與Gogoro相撞　外送員PO網討拍...警：雙方都有錯

社團PO文「殺人又殺狗」嚇壞網民　林口警15分鐘逮醉醺醺的他

丁怡銘「萊牛事件」8人檢舉散播假消息　刑事局併案報請北檢偵辦

28歲男健身房「肩推一半」突倒地抽搐　緊急送醫昏迷指數4

加油要快！下周油價預估小漲0.1元 九二汽油將站上22元大關

聽同事訴苦站錯隊下秒「相見如仇人」　工程師挨罵6字求償40萬

花蓮消防局主任北上開會！「火車上突昏迷」身亡　愛女才剛上高中

快訊／雲林民宅大火！「36歲媽、1歲嬰」受困3樓…警消急救出送醫

房東要求簽「願自行遷離」承諾書　內政部批不妥：將研議相關措施

感恩節吃雞去！繼光香香雞連8天買1送1、頂呱呱限定餐下殺62折

電玩銷量高秘訣！從遊戲中獲得成就感　讓玩家變成死忠粉絲

軍隊最大規模感染！南韓疫情「崩潰」日增583例…創3月後最高紀錄

中職／味全龍擴編選秀　桃猿捕手是首選、投手也不錯

中華eMOVING電動車加入Gogoro聯盟　成為第5家換電成員！

社會熱門新聞

CPR按15分鐘反被告　「病公主舅」求情

丁小芹逃避入監！地檢署發拘票逮人　通緝時效達15年

女碩士陳屍租屋處渾身是蛆　親兄泣：信仰是害死她的兇手

即／台中某國小露鳥噁爛導師遭解聘

28歲男健身房「肩推一半」突倒地　昏迷指數4

揪「20男激戰5女」　她放話：訂金2000

雙桶屍開封相驗　少女胸口插剪刀黃男頭部中槍

台中噁爛師裸拍PO網　國小教室狂曝下身

年輕妹愛上溫柔主管　委屈吐2人秘密遭罵翻

康友炒股　立委父+維士比姊弟+台南富商遭約談

CPR壓15分鐘搶回同事命...害瘀青受傷竟被喊告

丁小芹賣假包入獄服刑！胞弟暴斃死在家中…父母心碎

單親媽下藥勒斃小姊弟　法院判死刑「關鍵原因」曝

熟客性侵掰是戀人　酒店妹9字打臉

更多熱門

相關新聞

萬華驚傳騎士擄童　警追出真相傻眼

萬華驚傳騎士擄童　警追出真相傻眼

臉書社團張貼「萬大路187巷雙和市場附近有騎士強擄小孩」，但北市警110報案系統、萬華區的派出所均未接獲相關報案，萬華分局獲知該網路訊息後啟動調查，派出警員到周邊查訪住戶、里長、攤商共25間，並調閱周遭監視器共8處檢視，發現網友聲稱的擄童案「純屬虛構」萬華警方傍晚約談PO文男子到案說明。

韓粉造謠郭台銘破產遭中共下逮捕令

韓粉造謠郭台銘破產遭中共下逮捕令

唐鳳遭爆監視Line群對話　韓粉社團瘋傳

唐鳳遭爆監視Line群對話　韓粉社團瘋傳

指控女兒遭老師體罰「咳嗽吐血」...網狂罵！　警方一查反「抓走媽媽」

指控女兒遭老師體罰「咳嗽吐血」...網狂罵！　警方一查反「抓走媽媽」

「蔡英文作票」PO影片涉造謠　結局逆轉

「蔡英文作票」PO影片涉造謠　結局逆轉

關鍵字：

林口大家庭造謠

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

床戰男模觀看數破億！潘慧如自爆已凍卵

網美爽拍美照5分鐘　情侶入鏡3秒遭公審

獨／周湯豪術後「抽搐發燒、眼球爆血絲」媽媽比莉2天不敢睡

即／球王馬拉度納去世　享壽60歲

距離太遠…外送員接單「狂嗆4句」秒轉單

洋男阿里山失蹤！「千人洞」驚見駭骨牛仔褲

CPR按15分鐘反被告　「病公主舅」求情

台南爛牙女滿嘴膿　全口植牙崩壞挖掉

快訊／千萬發票你中了嗎？全家便利商店中獎得主名單出爐

台積電男「因鬼滅之刃被甩」　女友：不上進

丁小芹逃避入監！地檢署發拘票逮人　通緝時效達15年

冷空氣暴跌9°C　彭啟明：有感入冬

板模工挑戰連上30天！做8天就高過社畜月薪

雪碧10年砸400萬整型　曝驚悚術後照：真的不簡單

挖到大同水上樂園滑水道遺跡　停車場工期延長

更多

最夯影音

更多
麵裡有蟲！高中生丟硬幣做記號　換回同碗麵留50負評雙方爆口角

麵裡有蟲！高中生丟硬幣做記號　換回同碗麵留50負評雙方爆口角
小鬼黃鴻升《地球上最無聊的下午》MV上線　「親切合照粉絲」…和「小怪獸」甜蜜互動

小鬼黃鴻升《地球上最無聊的下午》MV上線　「親切合照粉絲」…和「小怪獸」甜蜜互動

孫德榮因「一件制服」報恩反送賓士　講話太犀利嚇壞Gino「別拖我下水！」

孫德榮因「一件制服」報恩反送賓士　講話太犀利嚇壞Gino「別拖我下水！」

身世非祕密！女孩被收養全知情 爸爸告白：是我們「心」生的女兒

身世非祕密！女孩被收養全知情 爸爸告白：是我們「心」生的女兒

驚！龐貝城別墅挖出「主僕遺骸」　火山灰覆蓋千年時光！保存完整

驚！龐貝城別墅挖出「主僕遺骸」　火山灰覆蓋千年時光！保存完整

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面