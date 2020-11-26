電玩銷量高秘訣！從遊戲中獲得成就感　讓玩家變成死忠粉絲

▲電玩圈粉法則是什麼？（示意圖／視覺中國）

文／《讓訂閱飆升、引爆商機的圈粉法則》

電玩銷量屢創新高的關鍵

電玩遊戲是一種很適合讓粉絲擁有部分所有權，也有助於建立社群的媒介。多人遊戲能促進團隊合作，而角色扮演遊戲能讓玩家深入了解自己的選擇，以及培養獨立性。遊戲的粉絲圈通常會隨著互相討論戰略、分享經驗而漸漸擴展，不過有些遊戲就沒辦法達到這種理想的效果。

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在這個快速發展的產業中，遊戲玩法的種類與範圍甚廣，因此許多公司不斷想辦法長久吸引粉絲。可是有這麼多新遊戲接二連三地出現，要怎麼讓玩家變成死忠粉絲呢？

電玩遊戲開發商育碧(Ubisoft)的副總編輯湯米‧弗朗索瓦(Tommy Francois)很了解這種粉絲與創作者之間變化多端的關係。育碧是美洲和歐洲第四大上市遊戲公司，從一九八六年在法國農村開創的小公司起步，銷售量一路攀升。

隨著《刺客教條》(Assassin’s Creed)、《極地戰嚎》(Far Cry)、《波斯王子》

(Prince of Persia)和《雷射超人》(Rayman)等知名遊戲的銷售量增加，公司市值超過了三十五億美元。

育碧也是最早拉攏遊戲粉絲社群的電玩遊戲開發商之一，這家公司認定遊戲粉絲是持續擁有特許經銷權的一大關鍵。弗朗索瓦解釋說，如果要在玩家和品牌之間建立積極的動態關係─包括市場行銷、溝通以及遊戲開發的細節，那麼就需要針對創作者這一端擬訂不同階段的計畫。

從二○○六年以來，弗朗索瓦持續負責開發新的特許經銷權、支援工作室的創作過程，並思考如何向新粉絲宣傳電玩遊戲的其他創新方法。他再三思考粉絲社群的影響力，以及遊戲公司引導粉絲體驗遊戲所發揮的作用─ 無論是在螢幕前或退出螢幕，該何時介入與提供幫助，以及何時讓粉絲創造自己的遊戲旅程。

目前育碧的許多遊戲都是開放世界的類型，意思就是玩家可以自由探索更廣闊的虛擬遊戲環境，也能自行選擇互動的遊戲對象，不再局限在單一的故事情節。

弗朗索瓦喜歡把這類遊戲形容為「混合運動搭配希臘神話」，也就是有一套可以用來編造故事的規則，並全面了解該時空背景下的經典作品與歷史。弗朗索瓦認為，玩家可以在遊戲設計師打造的模擬空間中，按照自己的意願操縱，而培養這種創造力是建立粉絲圈的重要條件。

「模擬空間是獨特的表達形式，這就是我們建造它的關鍵因素。我們願意放手讓粉絲掌控這個空間，」弗朗索瓦說，「粉絲以新穎、創新的方式使用模擬空間，能帶給我們驚喜，也充分證明了設計師不是唯一主宰遊戲的人。與其讓粉絲搞不懂設計師的思路，或找不到所謂的正確玩法，然後以為自己沒有玩某個遊戲的天分，倒不如讓遊戲的設計迎合粉絲的思路。」

如此一來，育碧粉絲從遊戲中獲得的成就感和親自體驗的感受，會讓他們想當面或在網路上和朋友多談論這些遊戲。遊戲系統已經讓分享這件事變得輕而易舉，現在PlayStation 4、Xbox One 和Switch 的搖桿上，都有連接到社群媒體的分享按鈕。

「炫耀戰績也算是玩家怪傑文化的一部分，」弗朗索瓦說，「有些人想分享破關攻略，是因為他們覺得自己是很獨特、有創意又善於解決問題的高手。」

許多粉絲在YouTube 發布影片，或在推特發表成功的事蹟，是因為他們想宣傳自己的才能，以及分享達成目標的感受。這種現象不只出現在電玩遊戲的領域，在其他產業也很普遍。比方說，有些人會把自己按照食譜烘烤的三層蛋糕拍下來，然後上傳到Instagram，或把智慧型手錶記錄跑完五公里的優異表現傳給朋友看。

每天都有許多人分享自己的小成就(當然也有人分享自己失敗的經驗，像我就是個不擅長烘焙的人，有公開影片能證明這一點)，這些人在每一次的分享過程中，也是在推廣粉絲圈。絕大多數的人都喜歡和有共同興趣的粉絲一起營造粉絲力。

「品牌推廣的方法並不是向顧客介紹數不清的產品特色，而是要考慮到顧客的感性層面。你可以改變角色，然後故事也會跟著改變。只要你能掌握顧客的興趣，並藉此吸引他們參與你的世界，你就成功推廣了自己的品牌。這就是為什麼數據不能當作通用的參考依據，」弗朗索瓦說，「遊戲設計師不該施加特定的感受，應該讓玩家在同一種情境下各自體驗不同的情感。」

不少粉絲想在電玩電競展互相交流，因為他們已經花了幾百個小時在線上一起玩遊戲，想要約出來見面了。也有不少粉絲渴望發揮創造力，因為他們想體會多種情感，並與其他粉絲分享這些感觸。你看出來了嗎？這就是遊戲能帶給我們的好處。有了忠實的粉絲力，品牌就會展現出強大的感染力。當你面對公司內部形成的集體創作現象時，滿足社群的需求正是你讓品牌脫穎而出的祕訣。

圈粉法則

當粉絲有了動力、受到啟發且歡欣鼓舞時，他們就會很樂意分享自己的體驗過程。

育碧的團隊透過粉絲社群，找到了取悅粉絲的有效方法。遊戲創作者不能在遊戲中控制玩家的動向，在現實世界中也同樣不能這麼做。弗朗索瓦說：「你和工作上需要發揮創意的員工共事時，會發現他們很注重發想點子的所有權。我覺得粉絲社群也一樣，他們會希望自己擁有手邊的用具、網站和部落格，所以我們提供他們方法，協助他們實現心願。」他認為粉絲的創作很有建設性，包括同人小說、影片以及能改善粉絲社群的事，因此創作者不應該從中干涉。

「這是創作者值得感到驕傲的事。彷彿我們邀請粉絲參觀一場表演，然後把表演當成慶祝活動的一部分。角色扮演就是典型的例子，你不能只看表面上的裝扮。大多數的例子都像粉絲製作《刺客教條》相關影片一樣，需要花幾個月的時間構思。我們很樂意把粉絲的創意納入行銷的內容。我們也抱持著開放的心態，不會跟粉絲計較這種事。」弗朗索瓦說道。

育碧很早就開始邀請粉絲參與遊戲開發的過程，例如邀請形象大使或明星玩家參加E3電子娛樂展等遊戲大會，請他們與粉絲交談並感謝粉絲的支持。每一位粉絲都能發揮重要的作用，因為他們在粉絲社群中可以激盪出各式各樣的想法，而形象大使、明星玩家也會親自與熱愛電玩的粉絲互動，因此育碧能幫助整個社群熱絡起來。他接著說：「我們覺得賣力地宣傳新作，比設法控制別人更明智。」

如果有人想創造粉絲力，湯米‧弗朗索瓦會給他們什麼樣的建議呢？

「好好珍惜你的粉絲吧，只有這樣做，粉絲才會用心回報你。」

★本文經采實文化授權，摘自《讓訂閱飆升、引爆商機的圈粉法則》。