領養2珍島犬！老翁2小時後宰了　原飼主崩潰：被煮成湯喝

▲老翁領養狗狗之前，還保證一定會將狗養大，沒想到卻是一場騙局。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



實習記者劉佩婷／綜合報導

韓國一名74歲老翁，在今年五月領養了2隻珍島犬，並信誓旦旦向原飼主保證，會將狗狗當作最親密的家人一樣照顧。未料在領養不到2小時，老翁就將狗狗帶到屠宰場殺了，還與友人一起享用狗肉湯。事件曝光後引發眾怒，6萬多人聯署要求嚴懲老翁。

綜合韓媒報導，住在仁川的74歲老翁，於今年5月17日在南區領養了2隻珍島犬，分別是1歲跟3歲。老翁向原飼主保證，他會用生命來呵護狗狗，「我絕對不丟棄、不傷害、不宰殺牠們，會負責將牠們養大」。但實際上早在領養前一天，老翁就向76歲朋友收取10萬韓元（約新台幣2563元），相約將狗殺了進補。

等到老翁領養到小狗１小時後，便聯合友人將狗狗送至屠宰場，並且付了12萬韓元（約新台幣3076元）給屠宰場老闆，請對方幫忙把狗殺了。

事件之所以曝光，是因為原飼主想查看狗狗的狀況，才知道自己的愛犬被煮成補湯喝了，這個事實讓他難以接受，氣得在青瓦台網站請願聯署發文，以「領養不到2小時，狗狗就被宰殺」為標題的請願書，希望害死小狗的老翁受到法律的制裁，也希望國家能加強動物保護法，不要再有受害犬出現。

殘忍事件曝光後，獲得6.2萬人聯署。許多網友紛紛在底下留言謾罵：「太沒良心了吧？」、「這是人會做的事嗎？」

仁川市的地方法院於23日宣布，老翁以領養的名義殺狗頓成湯違反了《動物保護法》，加上他在2000年時曾經因為詐騙被判罰款100萬韓元（約新台幣2.5萬）並造成原飼主精神方面的損害，所以加重罪刑，這次被判刑六個月有期徒刑，而涉及此案的屠宰場老闆與友人都坦承有共同餐與這項策畫，兩位各被判處4個月有期徒期，緩刑1年。