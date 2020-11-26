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躲避疫情台生歸國1282人！名單驚見「麻省理工、東大生」可留台續讀

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▲澳洲,南澳洲,阿得雷德,新冠肺炎,世界疫情。（圖／路透）

▲受到新冠肺炎影響，各國陸續有多所大學中斷正式課程。（圖／路透）

文／中央社記者陳至中

台北受到疫情影響，教育部開放大專以單獨招生方式，協助境外台灣籍學生返台銜接學習，第一梯次釋出3540個名額，最終共錄取1282名。

受到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病，新冠肺炎）影響，各國陸續有多所大學中斷正式課程，教育部日前推出「大專校院辦理境外台生因應疫情返台就學銜接專案計畫」，協助在境外就學，且具中華民國國籍的學生 （以下簡稱境外台生），開放各校以外加名額2%招生，不列入招生總量計算。

第一梯次（109學年度第一學期）共釋出3540個名額，以單獨招生方式辦理，學生自行向各校報名，各校進行資格認定及審查（含筆試、面試、書面審查、術科、實作等）後，讓錄取者進入適當年級就讀。

根據教育部最新公布統計，總計錄取學士班1185名 、碩士班95名、博士班2名，共計1282名。其中，不乏 海外名校學生，例如台灣大學就收到美國麻省理工學院 、哥倫比亞大學，清華大學收到紐約州立大學，政治大學收到東京大學學生，各校也都有篩掉部分報名者。

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▲▼高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／記者季相儒攝）

▲台大歡迎境外台生回家！　開招生名額學士、碩士、博士共162名。（圖／資料照）

上述學生多半仍保留海外學籍，待疫情趨緩後，可返回原校繼續完成學業，也可繼續留在台灣完成學業。 教育部表示，跨校學分抵免及入學後的權利、義務，依 各校學則及相關規定辦理。

由於疫情仍未結束，預計109學年第二學期（民國 110年2月入學）仍會有境外台生返台的需求，教育部已於今年10月核定，將有一般大學40校、技專校院27校， 釋出共2643個名額。

教育部指出，經同專案第一梯次或「在港台生返台 學習銜接措施專案」錄取、註冊、保留入學資格的學生，就不適用第二梯次計畫；其餘規定與第一階段相同， 招生系所以各校現有為限，且不包含師資培育、醫學、 中醫、牙醫等受政府人力控管系所。 第二梯次各校已陸續於11月起公告招生簡章，預計於110年1月29日前放榜，錄取學生將於109學年度第二 學期入學，銜接適當年級就讀。

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