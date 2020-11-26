最快下周！英將批准輝瑞疫苗　50%機率「超越美歐」搶全球首施打

▲消息傳出，英國最快將於下周之內批准輝瑞藥廠（Pfizer）疫苗的使用。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

英國政府的一名消息人士透露，大型製藥公司輝瑞（Pfizer）研發的新冠肺炎疫苗最終實驗數據已於23日提交予監管機關，官員們暗自相信，英國將會比美國與歐盟更早獲得輝瑞疫苗，「我們最快下周就能作出決定，如果順利，將有50%的機會成為世界上第一個批准疫苗的國家。」

根據英國《太陽報》報導，英國當局一名消息人士指出，跨國藥廠輝瑞的疫苗最終數據已於23日提交監管單位審核，「很有可能」成為國內最早被許可的疫苗，「一切似乎快要完成了，我們最快下周就能作出決定，如果是這樣，那我們將有50%的機會成為世界上第一個批准使用新冠疫苗的國家。」

報導指出，英國國民保健署（NHS）的工作人員將會是第一順位接種疫苗的族群，相關事項目前正在由衛生部門首長敲定中，除了第一線工作人員優先接種外，養老院居民與其他易受感染的年長者，以及65歲以下的高風險人群也在考慮範圍之內。

然而，由於輝瑞疫苗必須儲存於攝氏-70度的環境中，接種前也只能分批解凍約1000支，對於NHS的作業來說是一場噩夢，因為這意味著儘管養老院、護理之家等機構居民目前被列於優先施打對象，但要在這樣的環境與標準下接種，幾乎不太可能。針對預計讓53個醫療中心的前線人員接種疫苗， NHS署長史蒂芬斯（Simon Stevens）表示，NHS十分樂意展開英國歷史上最大規模的疫苗接種。

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