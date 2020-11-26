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WHO病毒調查小組希望「重回武漢」　10國聯合查華南海鮮市場

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▲▼新冠肺炎的首批患者與華南市場都有關係。（圖／路透）

▲新冠肺炎的首批工人患者與華南市場都有一定程度的連結。圖非當事人。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

世界衛生組織動物疾病專家恩布雷克（Peter Ben Embarek）表示，調查小租希望能盡快重回武漢華南海鮮市場，訪問最初感染的工人，以調查新冠肺炎的「重要信息」，但再度重申「病毒不是人為的」。根據《路透社》報導，中國已經向世衛掛保證，短期內會安排一次國際考察，讓團隊能夠重回華南海鮮市場。

恩布雷克指出，目前對於確切發生的時間與地點都不確定，中國國內相關研究也不多，「我們對於2019年12月之前發生的事毫無頭緒，也不知道病毒是如何從自然環境轉移到人體，這就是為什麼我們需要重建那段歷史。」

▲▼天津檢測站的防疫人員日以繼夜地工作。（圖／路透）

▲天津檢測站的防疫人員日以繼夜地工作。（圖／路透）

美國和一些國家都質疑，中國故意延誤第二次調查。恩布雷克表示，現在仍為時不晚，「我們希望，能回到武漢對一開始的案例進行深度採訪，試著找出當時沒有被發現的其他案例，看看是否能推翻發現首例新冠病患的歷史。」

調查方向將關注在當時市場流通的所有物品、動物和食品的來源、12月患者之間的共通點，再以環境與地點分類，可能來自農村地區、農業環境或甚至「中國以外的地區」。

▲▼中國疫情穩定後，各大景點湧入爆量人潮。（圖／路透）

▲中國疫情穩定後，各大景點湧入爆量人潮。北京長城上擠滿了遊客。（圖／路透）

世衛在病毒爆發後迅速成立一個科學調查小組，分別由來自日本、卡達、德國、丹麥、越南、澳洲、荷蘭、英國、美國以及俄羅斯的學者組成，但由於研究人員的名字會公布給大眾，導致這些人在網路上或現實生活中都受到騷擾，有些人甚至將疫情失控的責任歸咎於他們。

世衛組織首席緊急專家瑞安（Mike Ryan）指出，「反智風潮」與「政治意識形態」讓仇恨蔓延，「這些人受到一定程度的侮辱和霸凌，我就直說了，現在要待在國際科學的這個領域並不容易。我們要感謝他們的開放和透明，允許自己的名字被公布出去，這樣的選擇並不容易。」

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