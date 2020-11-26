「老師叫我交作業」12歲女童接電話返校　11天後滿身傷躺路邊亡

記者黃翊婷／綜合報導

墨西哥城市弗雷斯尼約（Fresnillo）日前發生一起詭異的死亡案件，12歲女童蘇菲亞在家中接到一通電話，她對母親說是老師打來的，要馬上回學補交作業，沒想到這一去就是11天。等到當地警方找到人時，蘇菲亞已經慘死路邊，遺體布滿恐怖傷痕，推測應該是遭人綁架虐殺。

▲蘇菲亞接到「老師」電話馬上返回學校交作業，卻再也回不了家。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

綜合外媒報導，12歲的蘇菲亞（Sofía Alejandra）11日在家中接到一通電話，一名自稱是老師的人要求馬上回學校補交作業，她沒有多加懷疑，告知母親之後就離開了。母親等了又等，發現女兒遲遲沒有回來，警覺可能出事了，立即向當地警方報案。

然而，蘇菲亞就像是被誰藏起來一樣，警方全力搜索卻都沒有結果，直到22日才在某社區路邊發現女童的遺體，而且全身布滿恐怖的傷痕。薩卡特卡斯州（Zacatecas）檢察官辦公室也在同日下午發表聲明，將此案定位為謀殺未成年人案件。

當地民眾得知此事都很氣憤，加上墨西哥境內新冠肺炎疫情仍未趨緩，每天卻還有11名婦女莫名喪命，大家紛紛走上街頭，聚集在州政府前抗議，希望能早日抓到凶手，還給蘇菲亞一個公道，也還給婦女們一個能受到尊重、安全的生活環境。