CDC：美國實際感染者是「確診數的8倍」　近9成遺漏通報未追蹤！

▲美國疫情入秋後持續惡化,依CDC最新估計數據顯示,全美國約有8分之7的染疫者遭到遺漏而未被通報並追蹤。(圖/路透)

記者張寧倢/綜合報導

美國新冠肺炎疫情是世界上最嚴重的國家,儘管近來許多跨國藥廠宣布疫苗在最中實驗中達到7成至9成的有效率,但美國疾病管制與預防中心(CDC)最新報告顯示,實際上約只有8分之1的確診者被通報並追蹤,也就是說目前全美計入的1300萬餘例確診,僅占全部染疫人數的12.5%,有許多潛在感染者隱藏在社區中。

根據《美聯社》25日報導, CDC最新報告顯示,截至9月底,全美有多達5300萬人感染新冠肺炎,此估計數字約是當時統計出的確診病例的8倍。據報導,CDC這份報告聚焦在實際上有多少人感染新冠病毒,事實上,在CDC估計的5300萬名感染者中,約有4500萬人在某個時間點已染疫卻未通報,而其中約有240萬人入院治療。

報導指出,在這份最新報告公布的更早之前,CDC也曾依當時估計而表示,在每10個感染病例就有1名病患遭到遺漏。此外,明尼蘇達大學(University of Minnesota)傳染病研究中心主任奧斯特霍姆(Michael Osterholm)於25日表示,隨著病例不斷且迅速地增加,我們面臨到醫療機構幾乎瀕臨崩潰的邊緣,「我擔心感恩節與聖誕節的疫情升溫會疊加在一起,我們處在一個非常危險的境地。」

