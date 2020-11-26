CDC：美國實際感染者是「確診數的8倍」　近9成遺漏通報未追蹤！

▲美國疫情入秋後持續惡化，依CDC最新估計數據顯示，全美國約有8分之7的染疫者遭到遺漏而未被通報並追蹤。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

美國新冠肺炎疫情是世界上最嚴重的國家，儘管近來許多跨國藥廠宣布疫苗在最中實驗中達到7成至9成的有效率，但美國疾病管制與預防中心（CDC）最新報告顯示，實際上約只有8分之1的確診者被通報並追蹤，也就是說目前全美計入的1300萬餘例確診，僅占全部染疫人數的12.5%，有許多潛在感染者隱藏在社區中。

根據《美聯社》25日報導， CDC最新報告顯示，截至9月底，全美有多達5300萬人感染新冠肺炎，此估計數字約是當時統計出的確診病例的8倍。據報導，CDC這份報告聚焦在實際上有多少人感染新冠病毒，事實上，在CDC估計的5300萬名感染者中，約有4500萬人在某個時間點已染疫卻未通報，而其中約有240萬人入院治療。

報導指出，在這份最新報告公布的更早之前，CDC也曾依當時估計而表示，在每10個感染病例就有1名病患遭到遺漏。此外，明尼蘇達大學（University of Minnesota）傳染病研究中心主任奧斯特霍姆（Michael Osterholm）於25日表示，隨著病例不斷且迅速地增加，我們面臨到醫療機構幾乎瀕臨崩潰的邊緣，「我擔心感恩節與聖誕節的疫情升溫會疊加在一起，我們處在一個非常危險的境地。」

A new government report says the U.S. is still missing nearly eight coronavirus infections for every one counted. https://t.co/rvtkCa8U7C — WFLA NEWS (@WFLA) November 26, 2020

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