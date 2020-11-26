拜登低調延續川普友台路線　不讓台灣成為美中「衝突點」

▲拜登對台政策預計將延續川普路線，但會以低調態度執行。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

下任總統拜登過去因親中而飽受爭議，被預測將會改變川普任內對台政策，維持過去在歐巴馬時期的對台態度。但根據《紐約時報》報導，由於情勢不同，民主黨、共和黨內部都將在抗中議題上施壓，使拜登可能會延續川普的路線，但不會像川普那樣「直接對抗」，而是採取「低調」的態度友台。

華府智庫戰略與國際研究中心的顧問葛來儀（Bonnie Glaser）認為，「如果中國持續對台灣的軍事和經濟層面施壓，拜登必須得證明，不會坐視中國欺負台灣。但我也不認為，拜登會想利用台灣來挑釁習近平，他無意讓台灣成為衝突點。」

▲川普無緣下任總統大位，成為二戰以來美國第3位競選連任失敗的總統，白宮僅時隔4年又將回到民主黨的手中。（圖／路透）

川普任內大幅改善與台灣的關係，包括上個月批准40億美元軍售、反對香港鎮壓以及譴責中共放任肺炎擴散，在一些立場上與台灣執政黨同調，吸引了許多支持者。民進黨立委蔡易餘指出，如果能維持川普的對台政策，對台灣來說最有利。

外界質疑，拜登在對待中國的態度上明顯不如川普堅定，上任後是否會持續對台軍售仍然是問號。但在選舉過程中，可以看見拜登對中態度的轉變，儘管並未提到台灣議題，但承認美國應該對中「強硬」，並將習近平稱為「暴徒」。

此外，布林肯（Antony Blinken）已被拜登指名為下任國務卿，過去在蔡英文訪美時曾負責接待，承諾要加強對台灣民主的防禦，「如果美國要在國內復興自己的民主，首先要在世界上重振我們與民主國家的聯盟，作為一切行動的基礎。」

▲布林肯（Antony Blinken）負責的過渡小組在威爾明頓（Wilmington, Delaware）公布國安局人選。（圖／路透）

上海復旦大學美中關係研究學者信強就認為，對台基本政策不會發生任何變化，且就戰略上而言，中國對於兩位候選人都一樣擔憂，「我擔心，大陸有一天會就台灣問題，被迫採取行動，造成美中之間的危機甚至軍事衝突。」

川普在任內的最後時光裡，想測試中國的「最後底線」。國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）公開表示，台灣不是中國的一部分，還一併譴責中共迫害新疆人權等議題，引起中方外交部嚴厲譴責並誓言為此報復。