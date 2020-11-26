遲到25分鐘！王毅見韓外長談「習近平訪韓」　直指口罩：等疫情穩定

▲中國外交部長王毅訪韓，26日上午與南韓外交部長康京和舉行會談。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

中國外交部長王毅昨（25）日晚間10時飛抵南韓仁川國際機場，今（26）日上午10時25分抵達首爾市鐘路區都染洞外交部大樓，正式與南韓外交部長康京和（강경화）展開兩國外長會談。他表示，深信只要時機與條件成熟，就能立即推動中國國家主席習近平訪韓事宜。

根據《韓聯社》報導，該場外交會談原訂於上午10時整，王毅卻因交通因素延遲25分鐘才出席，兩國針對新冠肺炎（COVID-19）防疫合作、中韓外交關係、韓半島（朝鮮半島）情勢、美中兩國茅盾等議題進行討論。

▲南韓外交部長康京和。（圖／路透社）

康京和表示，即便疫情仍未消散，中共外事辦主任楊潔篪仍於今年8月訪韓，而如今中國外交部長王毅也跟著訪韓，足以顯示韓中兩國在外交上維持緊密的關係與互相協助，「期盼兩國能持續穩定管控韓半島情勢，並在推動韓半島和平進程上達成共識，進而成為兩國合作抗疫、恢復經濟、維持區域內和平穩定的契機，在2022韓中建交30周年以前深化戰略交流夥伴關係。」

而王毅則表示，即便疫情仍未停歇，卻仍選擇拜訪南韓，顯見透過實質性的行動來證明中韓關係之深厚，「新冠疫情動盪不安之時，中韓兩國民眾秉持著『守望相助』的精神，互相協助彼此。南韓各界在中國受困於新冠疫情時伸出援手相助、給予支持鼓勵，對此我表達感謝。我深信此次會談能帶來豐碩成果，同時中韓兩國將致力於守護地區內和平，共同戰勝新冠病毒。」

▲王毅指著記者口罩表示，須等待南韓疫情穩定，才能推動習近平訪韓。（圖／路透社）

對於現場記者提問習近平具體訪韓時間點，王毅指著記者的口罩表示，須等待新冠疫情穩定、緩界，「我相信只要條件成熟就能成行！現在中韓兩方該做的是，致力於達成訪韓所需的條件。」

王毅說道，「對於總統文在寅數度溫暖地邀請習主席訪韓，在此我表達感謝。我認為這代表著南韓高度重視中韓關係、並具有積極深化中韓關係的強烈意志。」

王毅強調，目前當務之急應是儘速推動《中韓自由貿易協定》（FTA）第2階段的協商工作。

▲中韓外長會談結束後前往南韓外長官邸進行午餐，繼續進行協商。（圖／路透社）

現場記者針對訪韓動機提問，認為可能源自於在美中兩國競爭下，為求突破美國對中國的包圍網。對此王毅則解釋，現今世界上不是只有美國一個國家，而是有日本、歐盟各國等190多個自主且獨立的國家，「中韓兩國為近鄰，雙方應時常互相來訪。」

會談結束後，雙方前往位於首爾市龍山區漢南洞的外交部長官邸進行午餐。

報導指出，中韓兩國原定待疫情穩定後，將儘速推動習近平訪韓時程，然而近日南韓疫情逐漸失控，26日單日新增病例更高達583起，直逼600人大關，因此習近平年底前的訪韓行程恐怕難以成行。

►中國外長王毅今訪韓！明青瓦台會文在寅 南韓：盼解除「限韓令」

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

聽Podcast掌握美選及國際局勢

►穿上立刻視覺效果瘦3公斤