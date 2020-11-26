快訊／「N號房」趙主彬一審判40年徒刑！性剝削未成年少女

▲南韓N號房性剝削案嫌犯趙主彬。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓「N號房事件」利用通訊軟體Telegram經營博士房的主嫌趙主彬（조주빈，音譯），其涉及誘拐、欺騙數十名未成年少女拍攝性剝削影像，並經營影片非法買賣，今（26）日遭一審被判處40年徒刑。

根據《韓聯社》報導，首爾中央地方法院部長法官李賢雨（이현우）於26日上午10時，依犯罪團體組織等條例在一審中判處趙主彬40年徒刑。

趙主彬從2019年5月至今年2月間，曾涉及欺騙、威脅數十名女性拍攝性剝削影像，並透過通訊軟體Telegram開設博士房販賣給付費會員觀看，同時還以裸體影像威逼某未成年少年，唆使其加入共犯行列性侵被害者，其所涉及之罪嫌多達14項。

而在10月22日的審訊中，趙主彬遭檢方求處無期徒刑，同時須配戴電子腳鐐達45年以利於警方追蹤定位，而其他5名共犯則被各求處5至15年徒刑。

另外，趙主彬於2019年4月至9月，曾以交換「經營徵信社所蒐集來的情資」之名義詐取韓媒《JTBC News》社長兼前當家主播孫石熙（손석희）達1800萬韓元，同年8月以保管詐欺被害款項之名義詐取前光州市長尹壯鉉（윤장현）達2000萬韓元，其遭起訴的共犯28歲的金某與24歲的李某在一審各判1年6個月徒刑。

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