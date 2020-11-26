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102頭鯨豚「大規模擱淺」慘死！　紐西蘭當局揭2原因：將原地腐爛

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▲▼領航鯨死於紐西蘭離島海岸。（圖／路透）

▲領航鯨死於紐西蘭離島海岸。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

紐西蘭東部的查拉姆群島（Chatham Islands）25日傳出令人痛心的事件，將近100頭領航鯨大規模擱淺，全數死於群島沿岸沙灘上。消息由紐西蘭保護部（Department of Conservation）披露，數量龐大的鯨魚與少數幾隻海豚因躲避大白鯊而誤上沙灘，已擱淺數日。

根據CNN報導，紐西蘭保護部於周三（25日）表示，當地時間上周日（22日）大約中午時刻，總共97頭領航鯨與3隻海豚發生大規模擱淺，最終全部死於懷唐依西沙灘（Waitangi West Beach）上。

由於發生地的查拉姆群島距離紐西蘭南島500英里（804公里）之遙，保護部人員趕到時已是下午三點。生物多樣性保護員威爾契（Jemma Welch）在聲明中表示，「此時只剩下26頭鯨魚還活著，大部分看起來已經奄奄一息，而且因為海象糟糕，以及幾乎可以確定是大白鯊群造成的大規模擱淺，所以必須現場施以安樂死。」

▲▼領航鯨死於紐西蘭離島海岸。（圖／路透）

▲▼當局表示，擱淺的鯨魚及海豚將會置於原地自然分解。（圖／路透）

▲▼領航鯨死於紐西蘭離島海岸。（圖／路透）

領航鯨體型小且牙齒多，前額隆起圓滿而鼻部短，是喜歡社交的生物，經常成群結隊生活在一起，小則十數頭，多則可到上百或上千頭。本周一（23日）另外2頭領航鯨也在同一地發生擱淺，因同樣情況必須執行安樂死，保護部在聲明中指出，這些擱淺鯨豚都將置於原地自然腐爛，當局已邀請原住民為鯨豚的性靈進行儀式紀念。

事實上根據紐西蘭保護部指出，查拉姆群島的大規模擱淺事件經常發生，1918年更曾有逾1000頭的海洋生物在當地大規模擱淺，最終也是悉數死亡。

今年9月，450頭領航鯨在紐西蘭西方、澳洲南部離島塔斯馬尼亞（Tasmania）擱淺，其中至少3頭在拯救行動中仍不幸死亡。

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