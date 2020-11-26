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全球破6000萬例確診！　法新社統計：逾141萬人病故

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▲▼新冠肺炎,新型冠狀病毒,COVID-19,全球確診。（圖／路透）

▲全球疫情仍未降溫。（圖／路透）

文／中央社巴黎25日綜合外電報導

法新社根據官方來源統計的結果顯示，截至格林威治時間25日18時30分（台灣時間26日2時30分），全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19）累計確診數已突破6000萬例。

自中國去年底率先爆發疫情以來，全球確診總病例已達6001萬4291例，其中141萬5258人病故。

法新社蒐集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有症狀或症狀最嚴重的病例。

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