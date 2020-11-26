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快訊／阿根廷「世紀球王」馬拉度納去世　享壽60歲

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▲馬拉度納的上帝之手，讓當時的線審餘生活在悔恨中。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿根廷傳奇球星馬拉度納。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

衛星通訊社引述媒體報導，阿根廷傳奇足球明星馬拉度納（Diego Maradona）於25日去世，享壽60歲。

英國《每日郵報》報導，馬拉度納先前因腦部血栓而入院進行手術，出院僅兩周就在家中因心臟病發作辭世。

馬拉度納被視為歷史上最偉大的足球運動員，他在1986年帶領阿根廷國家足球隊贏得當年世界杯冠，也曾在義甲拿坡里和西甲巴塞隆納效力。

馬拉度納生涯最著名事蹟，莫過於在1986年世界杯八強賽中，以一顆爭議手球進球，帶領阿根廷隊以2比1擊敗英格蘭隊。由於英阿兩國1982年才剛結束福克蘭戰爭，馬拉度納帶領球隊擊敗宿敵英格蘭後，頓時成為阿根廷球迷心目中的「民族英雄」，而這顆爭議進球又被稱為「上帝之手」。

▼1986年世界杯足球賽八強賽，馬拉度納帶領阿根廷擊敗宿敵英格蘭。（圖／路透）

▲▼1986年世界杯足球賽八強賽，馬拉度納帶領阿根廷擊敗宿敵英格蘭。（圖／路透）

除此之外，馬拉度納生前也因為在球場外「狂野」的私生活而聞名；由於酗酒和吸食毒品問題，讓馬拉度納的職業生涯充滿爭議性。他的律師Matias Morlahas表示，馬拉度納生前仍因酒精成癮問題而接受治療。

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▼馬拉度納11日才剛從醫院出院，當地媒體爭相報導救護車離開的畫面。（圖／路透）

▲▼2020年11月11日，馬拉度納接受腦部手術後出院。（圖／路透）

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