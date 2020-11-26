1歲萌娃慶生「蠟燭吹不熄」！「漲紅臉+猛流口水」崩潰怒吼蛋糕

實習記者周依儒／綜合報導

生日時吃蛋糕、吹蠟燭是許多小朋友最期待的！美國馬薩諸塞州1歲半的小男童西奧（Theo Rinehart）也不例外，他在哥哥的生日派對上，獲得可以幫忙把蠟燭吹掉的機會，不過好笑的是，由於年紀真的太小，無論西奧怎麼使勁吹都無法把蛋糕上的蠟燭吹熄，讓他氣得對蛋糕大吼，畫面萌翻眾人。

根據《每日郵報》報導，影片中可以看到，西奧不斷的深呼吸了好幾次，再用力的往蠟燭一吹，從表情就可以看的出來他有多用力！期間一旁家人也不斷鼓勵西奧再來一次、再吹一次，最後只見西奧超用力的吸了一大口長達3秒的氣，蠟燭才終於被他吹熄。

▲▼1歲的西奧吹蠟燭前深吸超大一口氣，可愛的樣子萌翻眾人。（圖／翻攝自youtube）

影片上傳後吸引許多網友觀看，可愛的是，西奧在吹熄蠟燭的過程中除了不但雙手緊握餅乾，甚至一度吹到口水流下來，長長一條口水掛在嘴邊的樣子也萌翻超多人，「超可愛！」、「酒測也是這樣」、「尿布裡面應該很滿喔」、「認真的太可愛了」、「家人也好溫暖喔」、「哥哥居然願意把吹蠟燭的環節讓出來」等等。

不過這個蛋糕並非西奧的生日蛋糕，也讓許多人驚訝哥哥居然願意把吹蠟燭讓給弟弟！因為先前曾有一對巴西小姊妹，在眾人開心幫妹妹慶生時，6歲的姊姊卻搶先把蠟燭吹熄，還擺出一副得意的姿態，氣得妹妹用手狂拉姊姊的頭髮，兩人扭打在一起，而頭髮被扯亂的姊姊還一邊用手整理髮型，臉上卻藏不住嘴角的上揚，超戲劇化影片因而在網上瘋傳。