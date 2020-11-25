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韓國酒駕重刑…每年仍百餘人撞死　駕駛人安全意識才關鍵

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▲▼今年萬聖節受疫情影響，首爾梨泰院街道異常冷清。（圖／CFP）

▲韓國酒駕問題嚴重，近幾年平均幾乎每天都有人死於酒駕輪下。（圖／CFP）

文／中央社

韓國每年都有上百人因酒駕不幸喪生，酒駕問題近年在韓國社會越來越受到重視，政府也修法加重酒駕刑責，但是否能有效遏止憾事發生，駕駛人自身的安全意識才是重要關鍵。

衛福部嘉義醫院麻醉科主任曾慶暉的28歲女兒曾以琳6日在韓國首爾遭酒駕駕駛闖紅燈撞死，親友悲痛之餘，希望當局能再加重刑責，避免下一個犧牲者出現。

曾以琳的親友在韓國總統府青瓦台「國民請願」問政平台發起連署，至韓國時間今晚8時累計6萬2231人連署，較前一晚增加5萬多人。這項請願若在12月23日前達到20萬人連署，青瓦台將予以回應。

根據韓國國土交通部統計，2019年共有295人因酒駕不幸喪生，2017年及2018年則分別為439人及346人，幾乎每天都有人死於酒駕輪下。

事實上，韓國2018年才完成修法，加重酒駕相關罰則，其中酒駕致死刑責從原先1年以上有期徒刑，加重為3年以上有期徒刑或無期徒刑；酒駕致傷則從10年以下有期徒刑或科500萬韓元以上、3000萬韓元以下罰金，提高為1年以上、15年以下徒刑，或科1000萬韓元以上、3000萬元以下罰金。

最高法院量刑委員會今年4月也配合這項修法，提高飲酒或服用藥物後的危險駕駛行為造成交通事故案件的量刑標準，酒駕致死從原本的8個月至2年有期徒刑，提高至2至5年有期徒刑，若有加重裁罰需求，最高建議裁處12年有期徒刑。

推動這項修法工作的緣由，也是來自另一條年輕生命的逝去。2018年9月25日凌晨，現役軍人尹昌浩（譯音）休假離營，卻在釜山市海雲台遭酒駕車輛撞擊腦死，同年11月過世，悲慟的家屬與朋友決心推動修法，這次修正案因此被稱為「尹昌浩法」。

不過，即使加重罰則，酒駕實際上能否改善，駕駛人的觀念仍是一大關鍵。在尹昌浩法正式上路後，韓國警方去年統計9月至10月間共50天內，因危險駕駛行為遭查處的1萬1275人中，高達94%都是酒駕，顯示駕駛人觀念仍有待加強。

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