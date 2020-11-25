快訊／祝賀了！習近平致電拜登　恭喜他當選新任美國總統

▲習近平與拜登2013年在北京會面。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

根據中國官媒《人民日報》消息，中國國家主席習近平25日致電美國總統當選人拜登，祝賀其當選美國總統。

報導提到，習近平在賀電中指出，推動中美關係健康穩定發展，不僅符合兩國人民根本利益，而且是國際社會的共同期待，希望雙方稟持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，推動中美關係健康穩定向前發展。

與此同時，中國國家副主席王岐山也於同日致電賀錦麗（Kamala Harris），祝賀她當選美國副總統。

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