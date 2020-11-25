泰國12民運領袖被控「詆毀王室」　警方傳喚到案…面臨15年刑期

▲泰國曼谷反政府示威。（圖／路透）



文／中央社

泰國12名民主運動領袖遭控詆毀王室，警方今天傳喚他們到案說明。泰國當局近3年來首度祭出這項嚴刑峻法之際，首都曼谷明天面臨更大規模的示威行動。

法新社報導，總理帕拉育（Prayut Chan-ocha）上週同意當局祭出2018年初以來未用過的冒犯君主法。此法禁止批評王室成員，違者最高恐面臨15年徒刑。

泰國7月爆發學運的訴求是制定新憲、改革君主制度與總理下台。如今首都緊張情勢持續升溫，上週抗議人士遭到警方使用水柱與催淚瓦斯驅離，過程中55人受傷，包括6人遭到槍傷。

泰國擁有全球最嚴厲的詆毀王室法，對王室的任何批評都有罪，包括在社群媒體張貼或分享的內容。

泰國刑法第112條訂有「冒犯君主罪」，任何人若詆毀、汙辱或是威脅到國王、王后或王位繼承人，面臨3至15年刑期。

泰國人權律師組織（Thai Lawyers for Human Rights）表示，12名示威領袖遭到警方傳喚，其中包括人權律師安能（Anon Numpa）與帕努彭（Panupong "Mike" Jaadnok），以及知名學生領袖帕努沙亞（Panusaya "Rung" Sithijirawattanakul）與巴利（Parit "Pengguin" Chiwarak）。

巴利告訴法新社：「我並不害怕，我相信我們因刑法第112條遭到傳訊，會激發更多人參加明天的遊行。」「這是不是意味王室宣告對人民全面開戰了？」

示威者上週宣布，26日將在王室資產管理局（Crown Property Bureau）外集結抗議；但後來決定將遊行地點改為泰國匯商銀行（Siam Commercial Bank）主要辦公室外，因為泰王是這家銀行的大股東。

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