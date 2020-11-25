防疫其實沒那麼難　歐巴馬酸川普：首先應該別罵專家是笨蛋

▲美國前總統歐巴馬（Barack Obama）。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國前總統歐巴馬近日接受脫口秀主持人訪問時表示，他對現任政府的防疫表現感到相當沮喪。歐巴馬承認，疫情對任何一位國家領袖而言都相當不容易，但有些事情並沒有那麼困難，例如別罵美國頂尖的流行病學專家是笨蛋。

根據商業內幕（business insider）報導，歐巴馬在24日晚間播出的《史蒂芬柯柏晚間秀》（The Late Show with Stephen Colbert）上向主持人史蒂芬柯柏表示，領導全國防疫對任何一個人來說都是件很困難的事，但並非所有事情都像研究火箭或發明疫苗那樣難，只要「有效溝通」和「尊重科學」，美國原本可以做得更好。

歐巴馬說，美國面對疫情，應該採取得行動包括「不要貶低國內頂尖的流行病學家」、「不要罵專家是笨蛋」，並且在口罩和社交距離政策上保持一致性，不要暗示民眾這樣的行為壓迫人權等。雖然歐巴馬沒有指名道姓，但明顯是在暗批現任總統川普。

歐巴馬還說，「如果我們採取了這些作法，毫無疑問我們將挽救許多生命，而且諷刺的是，經濟表現還會更好，因為我們不會像現在這樣搖擺不定，民眾將更有信心購物。」

川普原本對新冠疫情威脅始終輕描淡寫，甚至質疑美國最權威的傳染病學家佛奇博士（Dr. Anthony Fauci）提出的政策建議。儘管川普在自己也確診後逐漸改變自己原本的態度，但他仍持續無視戴口罩、保持社交距離等基本衛生準則。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計數據，截至24日全美已有超過1200萬例COVID-19確診病例，已知死亡人數接近26萬人。

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