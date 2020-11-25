加濕器用「自來水」反污染空氣！研究：只有「一種水」對健康無害

▲許多人不太講究添加在加濕器裡的水，但研究顯示，若錯誤使用蒸餾水以外的液體，會讓房內的空氣品質變差。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

近來，使用加濕器已成為一種流行，不過許多人都貪方便，直接在加濕器內使用自來水。加拿大亞伯達大學（University of Alberta）最新研究指出，在使用加濕器的時候，若錯誤使用蒸餾水以外的液體，有可能讓房內的空氣品質「相當於一個被污染的城市」。

據加拿大《星島日報》和Global News報道，這篇被刊登在《室內空氣》（Indoor Air）的論文顯示，除了蒸餾水外，超聲波加濕器使用任何其他液體所帶來的弊端都大於好處。該研究作者趙然（Ran Zhao，音譯）表示，如果在超聲波加濕器中使用自來水的話，加濕器所釋放的顆粒物濃度「相當於一個被污染的城市」。

Use an ultrasonic humidifier? Tap water could be polluting the air in your home https://t.co/WQrC8tdNLw — Kevin Konnyu (@Fifth_Business) November 25, 2020

加濕器依據使用的技術原理不同，可以區分成蒸發式、蒸汽式、超音波和葉輪4類。其中的超聲波加濕器通過超聲波頻率振動的裝置，將水分解成霧送到空氣中，以增加空氣中的濕度。

雖然水在釋放到空氣後就會迅速蒸發，但溶解在自來水中的礦物質和鹽分會以顆粒物的形式殘留在室內空氣中。通常，這些殘留在飲用水中的物質是無害的，但超聲波加濕器產生的小顆粒卻會影響顆粒物的類型，並讓它們隨著空氣循環而在屋內不斷傳輸、流動，並可能對健康構成威脅。

▲若選擇蒸餾水以外的液體，加濕器噴灑出來的水霧會連帶著容易進入人體的化學物質。（圖／取自免費圖庫Pexels）

論文主要作者劉傑特（Chester Lau，音譯）表示，「這些顆粒是如此的細微，以至於它們可以避開我們上呼吸道的過濾系統，深入呼吸道，並將化學物質送入人體內。」研究建議，在使用加濕器時一定要使用乾淨的水，而研究結果也顯示，唯一不會在加濕器中產生顆粒物的，就只有蒸餾水。

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