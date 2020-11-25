梅根自曝「流產」失去第2個孩子！　猛烈抽痛跌坐在地

▲哈利王子與梅根。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

英國哈利王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan）卸下王室職務後搬到美國洛杉磯定居。梅根今（25）日以「我們共同經歷過的失去」（The Losses We Share）為題投書《紐約時報》，自曝搬到美國後曾經流產，「我知道，當我緊緊抱著我的第一個孩子時，我將失去第二個孩子」。

梅根7月的某一天幫兒子亞契（Archie）換完尿布後，突然感覺腹部「劇烈抽搐」，立刻明白事情不對勁。雖然她已經疼痛到跌坐在地，仍緊緊抱著孩子，忍痛哼唱搖籃曲，「讓我們2個都冷靜下來」。

梅根回憶，哈利不管在家裡或醫院都陪伴在側，儘管「心碎不已」、淚流滿面，卻仍試圖安慰自己。她躺在病床上，緊握著丈夫的手，第一句話就是「你還好嗎？」兩人一起哀悼，「想像如何療癒」失去孩子的傷痛。

▲哈利、梅根與亞契合影。（圖／路透社）



梅根撰文揭露流產心路歷程，試圖撫慰人們2020年經歷的新冠疫情、反種族主義示威等紛擾與傷痛。

梅根回憶，去年與丈夫結束非洲訪問時，一邊哺乳養育兒子亞契，一邊努力在鎂光燈前展現勇敢的模樣，對此感到筋疲力盡。因此，她被一位記者詢問「妳還好嗎」（Are you OK?），忍不住傾吐心聲，「謝謝你的關心。沒有多少人問過我好不好」，未料引發各方論戰。

梅根坦言，沒有想過這番回答會掀起那麼大的風波，但她的心聲在新手媽媽、任何一位母親與每個默默受苦的人群中引發巨大共鳴，而當初那一句「你還好嗎？」就是展開療癒與和解的第一步。

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