《天才小釣手》日本漫畫家矢口高雄癌逝　享壽81歲

本月3日晚間7時26分，一名年約20多歲的北韓（朝鮮）男性居民跨越設置於兩韓軍事分際線上的雙重鐵柵欄，雖一度被監測系統偵測，然而警報系統卻未作響，直到14個小時後才被南韓軍方捕獲，坦承需要「政治庇護」。對此，南韓軍方預計於今（25）日發表詳細調查報告；而有報導指出，該名男性靠著矮小的身材、加上出身自機械體操隊，才得以輕鬆脫身。