糗了！台泰攜手緝毒「技術錯誤」鬧烏龍　巨量K他命竟只是清潔劑

▲台泰日前合作緝毒報佳績，如今卻傳出，當初被泰國司法部長稱為「數量最大毒品案」不過是一場烏龍風波。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者葉睿涵／綜合報導

台灣與泰國警方攜手合作，在12日共同緝獲大量K他命毒品。豈料，泰國司法部長宋薩（Somsak Thepsutin）24日向媒體坦承，相關部門搞了烏龍，在進行採檢時發生了「技術錯誤」，這批K他命其實只不過是清潔劑而已。

綜合BBC和泰國當地媒體報導，台灣12日向泰國肅毒委員會（ONCB）舉報，懷疑該國差春騷府（Changwat Chachoengsao）邦巴功縣（Bang Pakong）一處倉庫中的可疑白色粉末，可能是即將要運往國外的毒品。

Thailand's 'largest ketamine bust' turns out to be cleaning agent https://t.co/WAlsM7mwKt — BBC News (World) (@BBCWorld) November 25, 2020

泰國警方前往搜索後，當場查獲66包各25公斤的毒品和1萬公斤的不明化學物。警方在現場進行檢測，發現這些粉末對測試的化學物品呈紫色反應，因此警方初步認定，這些白色粉末是毒品K他命。

豈料，當ONCB將這些「毒品」送往實驗室時，卻發現這66包白色粉末皆非K他命，而是「磷酸鈉」（Trisodium Phosphate）。這是一種被用來當作食品添加物或製成清潔劑、軟水劑、金屬防鏽劑等的無機化合物。

▲被查獲的白色粉末被證實，是一種被用來當作食品添加物，或製成清潔劑的無機化合物「磷酸鈉」。（圖／取自免費圖庫Pexels）

宋薩告訴媒體，由於警方在現場進行檢測時發生了「技術錯誤」，而ONCB也不知道，除了K他命以外，磷酸鈉也會使測試結果呈現紫色，所以才導致他們將這些粉末當成K他命。

►差點就運來台灣…調查局助泰國破「最大毒品案」 市價28億！

►共查獲「近2公噸K他命」！貨櫃走私露端倪…台泰警方聯手跨海緝毒

聽Podcast掌握美選及國際局勢

澳洲「冰冰霜」抗老、抗氧化！