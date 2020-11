糗了！台泰攜手緝毒「技術錯誤」鬧烏龍　巨量K他命竟只是清潔劑

▲台泰日前合作緝毒報佳績,如今卻傳出,當初被泰國司法部長稱為「數量最大毒品案」不過是一場烏龍風波。(圖/記者劉昌松翻攝)

記者葉睿涵/綜合報導

台灣與泰國警方攜手合作,在12日共同緝獲大量K他命毒品。豈料,泰國司法部長宋薩(Somsak Thepsutin)24日向媒體坦承,相關部門搞了烏龍,在進行採檢時發生了「技術錯誤」,這批K他命其實只不過是清潔劑而已。

綜合BBC和泰國當地媒體報導,台灣12日向泰國肅毒委員會(ONCB)舉報,懷疑該國差春騷府(Changwat Chachoengsao)邦巴功縣(Bang Pakong)一處倉庫中的可疑白色粉末,可能是即將要運往國外的毒品。

Thailand's 'largest ketamine bust' turns out to be cleaning agent https://t.co/WAlsM7mwKt