疫情失業！空姐機師不飛了　改住溫馨小貨車過「游牧人生」

▲疫情衝擊航空業,導致空姐模里西斯和機長男友經濟不穩,於是倆人決定改住小貨車,展開游牧人生。(示意圖/取自免費圖庫Pexels)

記者葉睿涵/綜合報導

加拿大31歲的空姐模里西斯(Hayley Mauritis)和47歲的機長史托克斯(Brian Stokes)的工作受疫情影響,進而導致經濟不穩定,於是倆人決定在改住在新買的小貨車上,展開游牧生活。模里西斯表示,在小貨車上生活並不簡單,可是她並不打算回到原本的租屋處,因為她已經愛上了這樣的生活方式。

加拿大《星島日報》轉引多倫多生活(Toronto Life)網站訪問報導,模里西斯告訴記者,這一切其實都是巧合,她一直都很憧憬住在小貨車上的游牧生活方式,倆人戀愛初期,她經常會轉發Instagram上游牧生活的訊息給史托克斯,沒想到男友在2019年12月突然就買下小貨車,給了她一個驚喜。

