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疫情失業！空姐機師不飛了　改住溫馨小貨車過「游牧人生」

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▲▼貨車。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲疫情衝擊航空業，導致空姐模里西斯和機長男友經濟不穩，於是倆人決定改住小貨車，展開游牧人生。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／綜合報導

加拿大31歲的空姐模里西斯（Hayley Mauritis）和47歲的機長史托克斯（Brian Stokes）的工作受疫情影響，進而導致經濟不穩定，於是倆人決定在改住在新買的小貨車上，展開游牧生活。模里西斯表示，在小貨車上生活並不簡單，可是她並不打算回到原本的租屋處，因為她已經愛上了這樣的生活方式。

加拿大《星島日報》轉引多倫多生活（Toronto Life）網站訪問報導，模里西斯告訴記者，這一切其實都是巧合，她一直都很憧憬住在小貨車上的游牧生活方式，倆人戀愛初期，她經常會轉發Instagram上游牧生活的訊息給史托克斯，沒想到男友在2019年12月突然就買下小貨車，給了她一個驚喜。

剛買下小貨車時，車上就只有一張床和暖爐，但幸運的是，她們在新冠肺炎爆發前訂購了不少裝備，如太陽能組件、電路系統，因為疫情的爆發連帶影響了物流運送，現在要買這些物品的話，可能會需要等上2個月。

後來，她們在車上加建廚房、櫃子和供水系統後，就展開了游牧人生。模里西斯表示，「我們原本的『旅遊大計』是維持原來的工作，然後休班時以小貨車為家，四處旅遊。可是疫情讓我們的遠行大計泡湯，而我也被迫停工。縱然如此，我們還是開著小貨車到過了許多地方。」

▲▼貨車。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲儘管在小貨車上生活並不容易，但模里西斯還是很喜歡這樣的生活方式。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

模里西斯補充，作為機組人員，她和男友要成為游牧一族相當容易，因為她們早已習慣拎起行李箱就隨時入住酒店。但在小貨車上生活的確有點難度，「天氣暖和時，我們可以在戶外淋浴，但我們沒有自來溫水，光是洗頭髮，就得靠對方的協助，一個人洗頭，另一個慢慢地傾倒熱水。但總有一天，我們會安裝熱水器的。」

儘管在小貨車上展開游牧生活並不容易，但模里西斯強調，她還是很喜歡這樣的生活方式，「我再不想回到我的小租屋處了，我在上月底就已經退租，因為我愛上了這種斷捨離的生活方式，並且珍惜身邊所有的一切。」

▲▼貨車。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲模里西斯表示，她們砸了很多錢在「裝修」現有的小貨車上，因此她希望可以在上面多住幾年，畢竟「還有很多地方還沒去」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

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