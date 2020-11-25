驚險逃出火燒車！　24歲嫩妹下秒墜橋「9米高空摔落」慘死

▲英國24歲女亞茲拉（Azra Kemal）逃過火燒車卻從橋上摔落。（圖／翻攝自Facebook／Azra Kemal）

記者吳美依／綜合外電報導

英國24歲實習律師亞茲拉（Azra Kemal）與友人從東薩西克斯郡（East Sussex）返回倫敦，行經A21公路湯布里奇（Tonbridge）路段時，車輛卻突然起火燃燒，2人在千鈞一髮之際驚險逃出。沒想到，她才剛剛躲過死劫，卻意外從高達30英尺（大約9.1公尺）的橋上摔落，不幸去世。

綜合BBC、《鏡報》24日報導，亞茲拉7月16日凌晨2時35分左右逃出熊熊燃燒的汽車，她試圖穿越公路尋求幫助，爬過護欄時，卻沒有發現原本的雙線道公路已經分岔，不慎從2條車道之間的中央分隔帶（Central Reservation）縫隙摔落，受到「災難性」傷勢而死亡。

根據法庭文件，亞茲拉當天稍早曾因某件事情與他人爭執，哭著打電話給母親。助理法醫布倫斯頓（Alan Blunsdon）也發現，死者生前曾經飲酒至無法站穩的程度，「（酒精）造成生理能力減損，加上當晚情緒激烈波動，都很有可能導致她缺乏清楚判斷能力」，最後不幸死於意外。

死者母親內芙瑞絲（Nevres Kemal）出席聽證會，呼籲在該路段加裝護欄、標語、監視器並且拓建路肩，「我的女兒失去了性命，希望她是最後一個……請你們確保這件事獲得重視」。

英格蘭公路總局（Highways England）區域經理貝爾（Nicola Bell）證實，由於該路段「不是為行人設計，而是一條禁止停車的暢通道路（clearway）」，因此沒有設置路燈。他對於死者家屬表達哀悼與遺憾，並且承諾採納改進意見。此外，肯特郡梅德斯通（Maidstone）當局23日也宣布，將繼續調查此案。

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