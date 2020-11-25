　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女學生提供「特殊按摩」！狼師每去必點名找她　警破淫窟當場捕獲

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼泰國未成年女生水療中心賣淫。（圖／翻攝自Facebook／@policetv.tv ）

▲泰國警方在暖武里府一個水療中心擊破未成年少女賣淫案件。（圖／翻攝自Facebook／@policetv.tv ）

記者葉睿涵／綜合報導

泰國警方24日在曼谷郊外的暖武里府（Nonthaburi）展開突襲行動，在一家涉嫌從事情色交易的非法水療中心逮捕了11人，並從火坑中救出9名15到18歲的未成年少女。警方還在現場捕獲一名中學教師，當時他正在與他的賣淫女學生行歡，豈料卻被執法警員抓現行。警方將依從事兒童賣淫等罪起訴涉案人員。

▲▼泰國未成年女生水療中心賣淫。（圖／翻攝自Facebook／@policetv.tv ）

▲警方在該淫窟查獲9名未成年少女從事非法色情行業。（圖／翻攝自Facebook／@policetv.tv ）

綜合泰國皇家警察衛星電視台、《曼谷郵報》和《中國報》報導， 警方接獲線報指出，這家水療中心於去年6月開始營業，儘管它的表面上是個按摩中心，但實際上，它並沒有營業執照，甚至還打著「按摩」的幌子提供色情服務。

▲▼泰國未成年女生水療中心賣淫。（圖／翻攝自Facebook／@policetv.tv ）

▲這9名未成年少女年齡都介於15到18歲間。（圖／翻攝自Facebook／@policetv.tv ）

警方在結束行動後的記者發布會上表示，「我們發現，這家水療中心的經營者透過網路和社交媒體雇傭了一些年輕的性工作者，其中有一些甚至還不到18歲。」警方初步調查發現，這家情色按摩店的長期客戶約有125人，其中消費超過5次的VIP多達25人。

據悉，這家水療中心給出的工資相當誘人，為客戶提供普通的洗澡和按摩服務，就能賺取5000到8000泰銖（約新台幣4681至7490元）的收入，如果再額外提供「特殊服務」的話，報酬還會更高。

▲▼泰國未成年女生水療中心賣淫。（圖／翻攝自Facebook／@policetv.tv ）

▲警方在現場還捕獲一名老師，他在得知自己的學生賣淫後，經常到店內光顧，還點名要該女學生為他服務。（圖／翻攝自Facebook／@policetv.tv ）

《中國報》轉引泰國中文網報導，警方在突襲現場還捕獲了一名中學體育老師。警方表示，這位老師得知自己班上的女學生在此點賣淫後，非但沒有出言相勸，引領女學生返回正途，反而還常常到店內光顧，甚至每一次都指明要該女學生為他服務。警方將依從事兒童賣淫等罪起訴涉案人員。

聽Podcast掌握美選及國際局勢

澳洲「冰冰霜」抗老、抗氧化！

 
ET快訊
人夫偷吃帶4歲女兒！她目擊「爸激戰阿姨」：摸ㄋㄟㄋㄟ…媽崩潰
快訊／開獎了！統一發票9、10月特別獎獎號出爐
白靈北投泡湯「兩座大巨蛋」全裸！露出渾圓水蜜桃
單親媽下藥後勒斃8歲6歲姊弟　法院重判死刑「4大關鍵原因」曝
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本刑事犯罪呈現高齡化：逾兩成65歲以上，以竊盜為主

裸妹出浴感覺被偷窺　轉身驚見「鬼修女瞪眼浮窗台」電視螢幕揭真相！

全球抗新冠排行榜　彭博評比：台灣奪第3名！僅次紐西蘭日本

拜登：如果川普要求，我願意跟他見面！

中國外長王毅今訪韓！明青瓦台會文在寅　南韓：盼解除「限韓令」

女學生提供「特殊按摩」！狼師每去必點名找她　警破淫窟當場捕獲

ICU醫生模擬新冠患者「生前看到景象」！呼籲民眾：請戴上口罩

廁所生完把男嬰淹死糞便中　35歲媽落網：不知道孩子爸是誰

衛星影像曝光！中國爆沿著「印度不丹邊境」興建村莊＋9公里道路

川普太挺台！拜登上任「被逼做選擇」　國安專家：中國已經先發制人

福原愛對戰江宏傑！「小孩在我手裡」　雙方失誤放閃：這一球剪掉

難不倒！美國孫媳婦跟阿嬤學做菜　挑戰「全台語對話」網：互動好歡樂

10歲女孩車禍腦死媽「忍痛捐器」　遺愛多救81人！醫護列隊致敬

雲林虎尾一袋青蛙「合力大逃亡」　過馬路還先等車！網笑翻：團結

黃金鼠「空中仰臥起坐」練身體　垂直倒掛籠子頂部！展現好腰力

真人版貪食蛇！2500人列隊慢跑　整齊劃一、完美交錯...畫面超壯觀

快樂嬤離世...孫女靠催眠盼重逢 嬤道歉：變妳的負擔...她秒淚崩

夜市「正版A＆F」1件只賣100元　業者稱：美國原單因疫情無法出

「桶屍案」凶殘主嫌12年犯罪史曝　犯案坐牢獲假釋...出獄現形狠殺人

陳艾琳老公持大麻煙油被捕！　「3萬元交保」…她忍痛上工

日本刑事犯罪呈現高齡化：逾兩成65歲以上，以竊盜為主

裸妹出浴感覺被偷窺　轉身驚見「鬼修女瞪眼浮窗台」電視螢幕揭真相！

全球抗新冠排行榜　彭博評比：台灣奪第3名！僅次紐西蘭日本

拜登：如果川普要求，我願意跟他見面！

中國外長王毅今訪韓！明青瓦台會文在寅　南韓：盼解除「限韓令」

女學生提供「特殊按摩」！狼師每去必點名找她　警破淫窟當場捕獲

ICU醫生模擬新冠患者「生前看到景象」！呼籲民眾：請戴上口罩

廁所生完把男嬰淹死糞便中　35歲媽落網：不知道孩子爸是誰

衛星影像曝光！中國爆沿著「印度不丹邊境」興建村莊＋9公里道路

川普太挺台！拜登上任「被逼做選擇」　國安專家：中國已經先發制人

境外+5！從印尼、菲律賓入境　皆無症狀「檢疫期滿採檢確診」

新冠肺炎「安全旅行」評比　阿聯酋航空獲選全球最安全航空

免費安裝高質感電梯電子佈告欄　淡水里長強力推薦社區EIP

消費者報告公布「10大最可靠/不可靠車款」　許多車台灣都有賣！

前韓國瑜發言人何庭歡「子宮異常病變」　憂罹癌無法生育崩潰！

確診錯過合約　「舔棒哥」普伊格計畫重返大聯盟

日本刑事犯罪呈現高齡化：逾兩成65歲以上，以竊盜為主

他出售老屋換新房！「付斡旋簽完合約」遭買方放鳥…結局掉地獄

要命疏失！外推陽台熱水器沒強排...父開冷氣關窗10女兒洗澡亡

印度再禁43款中國APP「含支付寶」　陸使館：歧視

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

國際熱門新聞

美國沙漠驚見「不明金屬巨碑」　網嚇傻：別碰它

即／美環保署長12月訪台取消

走失6年狗回家了！慘被當繁殖犬「2月前剛生」

快訊／美股破史上紀錄！川普感性現身

特斯拉進軍空調　大金高層：巨大威脅

阿嬤腳冷借襪穿　孫一看崩潰

道瓊衝破3萬點創紀錄！拜登、疫苗「雙重激勵」

Uncle Roger踩爆台灣人地雷！在珍奶加味精

威廉凱特苦瞞喬治「繼承者」身分

「下半身」遭堆高機壓碎　他奇蹟存活

泰貴妃1443張清涼「露毛照」外流

機車雙載「噴墜」高架橋！撞地慘遭翹車輾過

武統台灣將引全球抵制！　美高官：我們與台北同在

警員夫妻車震忘關無線電　6千警在線「即時收聽」

更多熱門

相關新聞

Honda City 5門掀背版泰國登場

Honda City 5門掀背版泰國登場

在房車市場式微下，本田近日也如約在泰國發表新一代City Hatchback 5門掀背車型（報導請點此），未來將在部分市場作為取代Fit的產品，新City 5門掀背版不僅保留房車的風格，在車高部分也降低208mm，讓視覺、操控都更具跑格。

「雨夜殺手」空氣槍虐射！半盲母狗全身彈孔亡

「雨夜殺手」空氣槍虐射！半盲母狗全身彈孔亡

Uncle Roger踩爆台灣人地雷！在珍奶加味精

Uncle Roger踩爆台灣人地雷！在珍奶加味精

5流浪狗被圍捕　竟護遊民主人不逃跑

5流浪狗被圍捕　竟護遊民主人不逃跑

德議會：若泰王「隔空治國」將被驅逐

德議會：若泰王「隔空治國」將被驅逐

關鍵字：

泰國東南亞要聞賣淫水療中心特殊按摩未成年少女體育老師女學生

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

麵裡有蟲！他「丟1元」做記號　換回同一碗爆口角

女碩士陳屍租屋處渾身是蛆　親兄泣：信仰是害死她的兇手

丁小芹賣假包入獄服刑！胞弟暴斃死在家中…父母心碎

婚宴娘家被排在32桌！她反應被婆婆嗆「沒家教」

快訊／丁小芹入監放鳥！檢察官駁回請假聲請　依法通緝

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

筋肉媽媽曝遭性侵　MTV約會被硬上　

高雄熱褲正妹走來…他中老婆「誘惑陷阱題」下場慘了

換iPhone12滑5分爆痛！男看洞崩潰

公園大姐以為牠是「像豬的柴犬」

照光療多一隻毛手　拉出又伸進去

賴冠霖自毀形象掀站姐「脫粉回踩」

即／台中某國小露鳥噁爛導師遭解聘

CPR壓15分鐘搶回同事命...害瘀青受傷竟被喊告

頂溪站爺爺賣玉蘭花50元　遭爆被騙了

更多

最夯影音

更多
福原愛對戰江宏傑！「小孩在我手裡」　雙方失誤放閃：這一球剪掉

福原愛對戰江宏傑！「小孩在我手裡」　雙方失誤放閃：這一球剪掉
難不倒！美國孫媳婦跟阿嬤學做菜　挑戰「全台語對話」網：互動好歡樂

難不倒！美國孫媳婦跟阿嬤學做菜　挑戰「全台語對話」網：互動好歡樂

10歲女孩車禍腦死媽「忍痛捐器」　遺愛多救81人！醫護列隊致敬

10歲女孩車禍腦死媽「忍痛捐器」　遺愛多救81人！醫護列隊致敬

雲林虎尾一袋青蛙「合力大逃亡」　過馬路還先等車！網笑翻：團結

雲林虎尾一袋青蛙「合力大逃亡」　過馬路還先等車！網笑翻：團結

黃金鼠「空中仰臥起坐」練身體　垂直倒掛籠子頂部！展現好腰力

黃金鼠「空中仰臥起坐」練身體　垂直倒掛籠子頂部！展現好腰力

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面