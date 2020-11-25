　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國外長王毅今訪韓！明青瓦台會文在寅　南韓：盼解除「限韓令」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼中國外交部長王毅2019年12月5日，前往青瓦台會晤南韓總統文在寅。（資料照／達志影像）

▲中國外交部長王毅2019年12月5日，前往青瓦台會晤南韓總統文在寅。（資料照／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

中國外交部長今（25）日下午會晤日本首相菅義偉後，將搭乘專機飛抵南韓仁川國際機場，投入3天2夜的訪韓行程，預計將於明（26）日上午與南韓外交部長康京和（강경화）舉行中韓外長會談，討論中國國家主席習近平訪韓事宜，下午前往青瓦台會晤南韓總統文在寅，期間將更與執政黨共同民主黨政要人士見面。

外界預測，王毅此舉可能試圖突破拜登就任美國總統後對中國採取的封鎖策略，並媒合日韓兩國成功於年底在首爾舉行中日韓領導人會議，同時針對簽署中日韓自由貿易協定（FTA）進行深度討論；而南韓則期盼，在兩國外長會談後，中國能解除對南韓的「限韓令」，使2016年美軍在南韓佈署薩德系統（THAAD，終端高空防禦飛彈系統）後緊張的兩國關係獲得破冰機會。

根據韓媒《News1》報導，青瓦台發言人康珉碩（강민석）於25日透過書面報告表示，王毅將於26日下午前往青瓦台會晤文在寅，為時隔近1年的訪問，預計雙方將針對新冠肺炎（COVID-19）共同防疫、北韓（朝鮮）去核化、韓半島（朝鮮半島）和平進程、解除限韓令、習近平訪韓事宜等議題進行協商。

而26日上午，王毅將在位於首爾市鐘路區都染洞的外交部大樓，與康京和在兩國外長會談上討論上述議題，同時共用午餐，而訪韓期間將同時拜會前共同民主黨黨魁李海瓚（이해찬）、青瓦台總統外交安保特別顧問文正仁（문정인）。

►中國外長王毅將訪韓！拉攏南韓突圍「新冷戰」：打破美日韓同盟

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

聽Podcast掌握美選及國際局勢

澳洲「冰冰霜」抗老、抗氧化！

ET快訊
人夫偷吃帶4歲女兒！她目擊「爸激戰阿姨」：摸ㄋㄟㄋㄟ…媽崩潰
快訊／開獎了！統一發票9、10月特別獎獎號出爐
白靈北投泡湯「兩座大巨蛋」全裸！露出渾圓水蜜桃
單親媽下藥後勒斃8歲6歲姊弟　法院重判死刑「4大關鍵原因」曝
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本刑事犯罪呈現高齡化：逾兩成65歲以上，以竊盜為主

裸妹出浴感覺被偷窺　轉身驚見「鬼修女瞪眼浮窗台」電視螢幕揭真相！

全球抗新冠排行榜　彭博評比：台灣奪第3名！僅次紐西蘭日本

拜登：如果川普要求，我願意跟他見面！

中國外長王毅今訪韓！明青瓦台會文在寅　南韓：盼解除「限韓令」

女學生提供「特殊按摩」！狼師每去必點名找她　警破淫窟當場捕獲

ICU醫生模擬新冠患者「生前看到景象」！呼籲民眾：請戴上口罩

廁所生完把男嬰淹死糞便中　35歲媽落網：不知道孩子爸是誰

衛星影像曝光！中國爆沿著「印度不丹邊境」興建村莊＋9公里道路

川普太挺台！拜登上任「被逼做選擇」　國安專家：中國已經先發制人

福原愛對戰江宏傑！「小孩在我手裡」　雙方失誤放閃：這一球剪掉

難不倒！美國孫媳婦跟阿嬤學做菜　挑戰「全台語對話」網：互動好歡樂

10歲女孩車禍腦死媽「忍痛捐器」　遺愛多救81人！醫護列隊致敬

雲林虎尾一袋青蛙「合力大逃亡」　過馬路還先等車！網笑翻：團結

黃金鼠「空中仰臥起坐」練身體　垂直倒掛籠子頂部！展現好腰力

真人版貪食蛇！2500人列隊慢跑　整齊劃一、完美交錯...畫面超壯觀

快樂嬤離世...孫女靠催眠盼重逢 嬤道歉：變妳的負擔...她秒淚崩

夜市「正版A＆F」1件只賣100元　業者稱：美國原單因疫情無法出

「桶屍案」凶殘主嫌12年犯罪史曝　犯案坐牢獲假釋...出獄現形狠殺人

陳艾琳老公持大麻煙油被捕！　「3萬元交保」…她忍痛上工

日本刑事犯罪呈現高齡化：逾兩成65歲以上，以竊盜為主

裸妹出浴感覺被偷窺　轉身驚見「鬼修女瞪眼浮窗台」電視螢幕揭真相！

全球抗新冠排行榜　彭博評比：台灣奪第3名！僅次紐西蘭日本

拜登：如果川普要求，我願意跟他見面！

中國外長王毅今訪韓！明青瓦台會文在寅　南韓：盼解除「限韓令」

女學生提供「特殊按摩」！狼師每去必點名找她　警破淫窟當場捕獲

ICU醫生模擬新冠患者「生前看到景象」！呼籲民眾：請戴上口罩

廁所生完把男嬰淹死糞便中　35歲媽落網：不知道孩子爸是誰

衛星影像曝光！中國爆沿著「印度不丹邊境」興建村莊＋9公里道路

川普太挺台！拜登上任「被逼做選擇」　國安專家：中國已經先發制人

境外+5！從印尼、菲律賓入境　皆無症狀「檢疫期滿採檢確診」

新冠肺炎「安全旅行」評比　阿聯酋航空獲選全球最安全航空

免費安裝高質感電梯電子佈告欄　淡水里長強力推薦社區EIP

消費者報告公布「10大最可靠/不可靠車款」　許多車台灣都有賣！

前韓國瑜發言人何庭歡「子宮異常病變」　憂罹癌無法生育崩潰！

確診錯過合約　「舔棒哥」普伊格計畫重返大聯盟

日本刑事犯罪呈現高齡化：逾兩成65歲以上，以竊盜為主

他出售老屋換新房！「付斡旋簽完合約」遭買方放鳥…結局掉地獄

要命疏失！外推陽台熱水器沒強排...父開冷氣關窗10女兒洗澡亡

印度再禁43款中國APP「含支付寶」　陸使館：歧視

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

國際熱門新聞

美國沙漠驚見「不明金屬巨碑」　網嚇傻：別碰它

即／美環保署長12月訪台取消

走失6年狗回家了！慘被當繁殖犬「2月前剛生」

快訊／美股破史上紀錄！川普感性現身

特斯拉進軍空調　大金高層：巨大威脅

阿嬤腳冷借襪穿　孫一看崩潰

道瓊衝破3萬點創紀錄！拜登、疫苗「雙重激勵」

Uncle Roger踩爆台灣人地雷！在珍奶加味精

威廉凱特苦瞞喬治「繼承者」身分

「下半身」遭堆高機壓碎　他奇蹟存活

泰貴妃1443張清涼「露毛照」外流

機車雙載「噴墜」高架橋！撞地慘遭翹車輾過

武統台灣將引全球抵制！　美高官：我們與台北同在

警員夫妻車震忘關無線電　6千警在線「即時收聽」

更多熱門

相關新聞

外交部砸211萬搞直播　朝野質疑偏離業務

外交部砸211萬搞直播　朝野質疑偏離業務

外交部110年度預算編列211萬5千元，欲購置直播、網路攝影及燈光設備，卻遭到朝業立委質疑偏離核心業務，25日遭到立法院外交及國防委員會酌予減列50萬元。國民黨立委江啟臣批評，設備用到最好不代表效果就會最好；民進黨立委蔡適應也認為，外交部歷年來靈活運用各項傳統與新興社群媒體平台，已達相當宣傳效果。

駐美代表處又傳2人確診　外交部：未與陳正祺訪團有接觸

駐美代表處又傳2人確診　外交部：未與陳正祺訪團有接觸

男瞞妻「不識字」半年被揭穿...結局惹鼻酸

男瞞妻「不識字」半年被揭穿...結局惹鼻酸

愛女到韓國念博士　遭酒駕撞死

愛女到韓國念博士　遭酒駕撞死

法檢對立高潮！韓法務部長令檢察總長「停職」

法檢對立高潮！韓法務部長令檢察總長「停職」

關鍵字：

日韓要聞南韓外交部青瓦台文在寅康京和王毅中日韓FTA習近平訪韓

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

麵裡有蟲！他「丟1元」做記號　換回同一碗爆口角

女碩士陳屍租屋處渾身是蛆　親兄泣：信仰是害死她的兇手

丁小芹賣假包入獄服刑！胞弟暴斃死在家中…父母心碎

婚宴娘家被排在32桌！她反應被婆婆嗆「沒家教」

快訊／丁小芹入監放鳥！檢察官駁回請假聲請　依法通緝

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

筋肉媽媽曝遭性侵　MTV約會被硬上　

高雄熱褲正妹走來…他中老婆「誘惑陷阱題」下場慘了

換iPhone12滑5分爆痛！男看洞崩潰

公園大姐以為牠是「像豬的柴犬」

照光療多一隻毛手　拉出又伸進去

賴冠霖自毀形象掀站姐「脫粉回踩」

即／台中某國小露鳥噁爛導師遭解聘

CPR壓15分鐘搶回同事命...害瘀青受傷竟被喊告

頂溪站爺爺賣玉蘭花50元　遭爆被騙了

更多

最夯影音

更多
福原愛對戰江宏傑！「小孩在我手裡」　雙方失誤放閃：這一球剪掉

福原愛對戰江宏傑！「小孩在我手裡」　雙方失誤放閃：這一球剪掉
難不倒！美國孫媳婦跟阿嬤學做菜　挑戰「全台語對話」網：互動好歡樂

難不倒！美國孫媳婦跟阿嬤學做菜　挑戰「全台語對話」網：互動好歡樂

10歲女孩車禍腦死媽「忍痛捐器」　遺愛多救81人！醫護列隊致敬

10歲女孩車禍腦死媽「忍痛捐器」　遺愛多救81人！醫護列隊致敬

雲林虎尾一袋青蛙「合力大逃亡」　過馬路還先等車！網笑翻：團結

雲林虎尾一袋青蛙「合力大逃亡」　過馬路還先等車！網笑翻：團結

黃金鼠「空中仰臥起坐」練身體　垂直倒掛籠子頂部！展現好腰力

黃金鼠「空中仰臥起坐」練身體　垂直倒掛籠子頂部！展現好腰力

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面