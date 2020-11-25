中國外長王毅今訪韓！明青瓦台會文在寅　南韓：盼解除「限韓令」

▲中國外交部長王毅2019年12月5日，前往青瓦台會晤南韓總統文在寅。（資料照／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

中國外交部長今（25）日下午會晤日本首相菅義偉後，將搭乘專機飛抵南韓仁川國際機場，投入3天2夜的訪韓行程，預計將於明（26）日上午與南韓外交部長康京和（강경화）舉行中韓外長會談，討論中國國家主席習近平訪韓事宜，下午前往青瓦台會晤南韓總統文在寅，期間將更與執政黨共同民主黨政要人士見面。

外界預測，王毅此舉可能試圖突破拜登就任美國總統後對中國採取的封鎖策略，並媒合日韓兩國成功於年底在首爾舉行中日韓領導人會議，同時針對簽署中日韓自由貿易協定（FTA）進行深度討論；而南韓則期盼，在兩國外長會談後，中國能解除對南韓的「限韓令」，使2016年美軍在南韓佈署薩德系統（THAAD，終端高空防禦飛彈系統）後緊張的兩國關係獲得破冰機會。

根據韓媒《News1》報導，青瓦台發言人康珉碩（강민석）於25日透過書面報告表示，王毅將於26日下午前往青瓦台會晤文在寅，為時隔近1年的訪問，預計雙方將針對新冠肺炎（COVID-19）共同防疫、北韓（朝鮮）去核化、韓半島（朝鮮半島）和平進程、解除限韓令、習近平訪韓事宜等議題進行協商。

而26日上午，王毅將在位於首爾市鐘路區都染洞的外交部大樓，與康京和在兩國外長會談上討論上述議題，同時共用午餐，而訪韓期間將同時拜會前共同民主黨黨魁李海瓚（이해찬）、青瓦台總統外交安保特別顧問文正仁（문정인）。

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