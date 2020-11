裸妹出浴感覺被偷窺　轉身驚見「鬼修女瞪眼浮窗台」電視螢幕揭真相！

▲女網友在家發現窗台有恐怖修女在緊盯。(圖/翻攝自推特)

記者陳亭伃/綜合報導

不少人都喜歡看恐怖片,事後可能又會自己嚇自己、胡思亂想。近日推特上一名女網友就分享一張家裡的窗戶照,原本只是一般的玻璃窗卻出現模糊的身影,仔細一看竟然是一名恐怖的修女「瞪大眼」的偷窺,讓女網友差點奪門而出。

該名女網友在推特上表示,原本裸體在家晃悠,卻總覺得有人從窗戶那邊偷窺,仔細一看竟然是一個穿著修女服裝的人,且雙眼瞪大樣貌相當嚇人,也遲遲都沒有動作就是一昧的朝屋內瞪。當下女網友真的被嚇得魂飛魄散,「我真的差一步就要奪門而出了」,但事後突然驚覺不對勁。

女網友鎮定下來後,發現自己的電視正停在選片的頁面,且就停留在2019年電影「A Nun’s Curse.」(修女的詛咒),因為玻璃反射的關係,導致恐怖的修女臉就印在窗台。

不少網友看到照片都直呼:「真的有夠恐怖」、「這自己在家哪有辦法啦!」、「眼睛也太恐怖了」、「這會嚇尿!」、「屋主如果是自己在家的話真的會很慌張耶~」

