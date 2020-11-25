裸妹出浴感覺被偷窺　轉身驚見「鬼修女瞪眼浮窗台」電視螢幕揭真相！

▲女網友在家發現窗台有恐怖修女在緊盯。（圖／翻攝自推特）

記者陳亭伃／綜合報導

不少人都喜歡看恐怖片，事後可能又會自己嚇自己、胡思亂想。近日推特上一名女網友就分享一張家裡的窗戶照，原本只是一般的玻璃窗卻出現模糊的身影，仔細一看竟然是一名恐怖的修女「瞪大眼」的偷窺，讓女網友差點奪門而出。

該名女網友在推特上表示，原本裸體在家晃悠，卻總覺得有人從窗戶那邊偷窺，仔細一看竟然是一個穿著修女服裝的人，且雙眼瞪大樣貌相當嚇人，也遲遲都沒有動作就是一昧的朝屋內瞪。當下女網友真的被嚇得魂飛魄散，「我真的差一步就要奪門而出了」，但事後突然驚覺不對勁。

女網友鎮定下來後，發現自己的電視正停在選片的頁面，且就停留在2019年電影「A Nun’s Curse.」（修女的詛咒），因為玻璃反射的關係，導致恐怖的修女臉就印在窗台。

不少網友看到照片都直呼：「真的有夠恐怖」、「這自己在家哪有辦法啦！」、「眼睛也太恐怖了」、「這會嚇尿！」、「屋主如果是自己在家的話真的會很慌張耶～」