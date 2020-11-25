川普太挺台！拜登上任「被逼做選擇」　國安專家：中國已經先發制人

▲川普、拜登對台態度將備受亞太地區關注。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

美國總統當選人拜登（Joe Biden）將於明年1月就職，其對於國際間的態度備受關注，因為在川普執政時期，幾乎以利益為前提之下，陸續與幾個國家搞得不歡而散，而近期在亞太地區上，台海、南海兩大問題，恐怕是拜登上任之後首要面對的國際課題。

根據《紐約時報》報導，拜登在美國總務署宣布正式當選之後，等同就是勝選的象徵，而他對外將如何面對複雜的美中關係，立場也就相對重要，過去拜登與中國維持良好的友誼關係，但一方面在擔任參議員時，又支持《台灣關係法》這樣兩邊都討好的情況下，讓人對於他上任總統之後的態度摸不著頭緒。

報導引述多位國際專家看法，上海復旦大學美中台關係學者指出，「中國不論是拜登或是川普當選，都有不同層面的隱憂」。過去川普得言論都會激怒中國，如今拜登上任，雖可能攻勢較為溫和，但很可能會要中、美、台三方都各退一步。

川普政府的國安顧問歐布萊恩（Robert C.O'Brien）表示，日前剛簽署的RCEP，很明顯就是中國想要拉攏周邊國家制衡美國的方式，「但美國仍會繼續支持台灣，也不會將台灣直接被中國拿走，我們尊重所有合作的夥伴，爭取自由開放的印太地區」。

面對川普政府4年來挺台態度明確，拜登上任之後把持住與中國的交情，一方面卻又得支持中國，加上台灣人對於拜登當選就無安全感，未來他的做法將受到高度關注，甚至也可能要求台灣與中國和平共處。