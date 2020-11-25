海軍已婚中校「愛上」女士官長　偷情簡訊曝光代價超淒慘

▲海軍司令部傳出校官與女士官長的不倫戀，女士官長因侵害配偶權最後被判賠60萬元確定。（圖／CTWANT提供）

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海軍司令部傳出男校官與女士官長的不倫戀。已婚的海軍司令部吳姓中校與下屬黃姓女士官長從3年前開始，兩人經常到摩鐵偷情並共同到日本出遊，吳妻林姓女子發現後向法院提告黃女索賠100萬元，一、二審都認定黃女破壞林女的家庭生活，且未表達歉意，判賠60萬元定讞。

林女提告指稱，她與吳男在12年前結婚，有2名子女，吳男軍務繁忙，由她照顧家庭；2016年吳男推動海軍服裝改制業務，而與該業務下屬黃女認識後，2人竟發生外遇而且時間長遠。

林女指出，2年前，她在吳的手機中看到與黃女的周年紀錄，才確認吳外遇，黃與吳共赴汽車旅館發生性行爲多達數十次，共同出遊數十次，不法侵害她配偶關係的身分法益而情節重大，須賠償她非財產上損害100萬元。

也是人婦、人母的黃女辯稱，她在2016年服役期間結識吳男，吳騙稱自己單身經常邀她一同出遊，在出遊過程止於一般朋友關係，前年她間接得知吳男已有配偶，與吳男疏離，沒有故意或過失侵害林的配偶權。

但吳男與黃女熱戀留下的性暗示或鹹濕對話，包括「吻我…忘事」「躺在妳身上」「一輩子後悔為什麼老公不是你，那麼好的你來折磨我的內心。」「要是哥哥是先生的話，不知該有多好。」證明黃女確有侵害林女配偶權的情事，須賠償60萬元確定。

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