脫北超簡單！體操選手「靠身高」躍3m高鐵柵...南韓警報系統失靈

▲北韓男子跨越兩韓交界的鐵柵欄，14個小時後才被南韓江原道高城郡部隊發現。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

本月3日晚間7時26分，一名年約20多歲的北韓（朝鮮）男性居民跨越設置於兩韓軍事分際線上的雙重鐵柵欄，雖一度被監測系統偵測，然而警報系統卻未作響，直到14個小時後才被南韓軍方捕獲，坦承需要「政治庇護」。對此，南韓軍方預計於今（25）日發表詳細調查報告；而有報導指出，該名男性靠著矮小的身材、加上出身自機械體操隊，才得以輕鬆脫身。

根據《韓聯社》報導，該年男子年約25至29歲，本月3日晚間跨過軍事分界線的雙重柵欄與鐵網，來到南韓江原道高城郡，儘管該地一般前哨部隊（GOP）的軍事監測熱像儀曾數度捕捉其身影，然而科學警報系統卻未作響，直到14個小時後才遭到南韓軍方逮獲，使外界質疑前線警戒系統再次出現缺失，不僅國安出現漏洞，防疫上也可能出現缺口。

對此，南韓聯合參謀本部19日在寄給各媒體的報告書中解略說明GOP作戰實況，並於今（25）日在江原道某處前線部隊詳細說明GOP科學警報系統的當時情況。

▲3日，南韓出動大批軍力尋找潛入國境的脫北男子。（圖／達志影像／美聯社）

而根據《朝鮮日報》，該名年輕男子之所以能輕鬆越過設有層層鐵網與柵欄的軍事分界線，其實是因為其身材矮小，加上曾為前北韓職業機械體操隊選手，雖調查過程中未具體透露詳細脫北動機與過程，然而南韓軍方研判，該名男子在北韓並未有犯罪紀錄。

軍方指出，男子從北韓逃亡時，先是爬上3公尺高的鐵柵欄，再沿著設置於柵欄上的鐵網越過軍事分界線，雖然觸碰到圓形鐵網，然而警報器卻未作響，在距離GOP南端1.5公里處被發現，當時其身著一套藍色便衣。

南韓聯合參謀本部事後才坦承，在鐵網上端發現有被壓過的痕跡，加上雖然熱像儀成功偵測到該名北韓男子，但南韓軍方反應卻慢半拍，也因此才飽受外界批評，懷疑高科技警報系統根本失靈。

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