廁所生完把男嬰淹死糞便中　35歲媽落網：不知道孩子爸是誰

▲女子因謀殺嬰兒被控罪。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

烏克蘭一名剛出生男嬰被淹死在滿是糞便的糞坑中，後來被埋在一個淺墓中，警方調查發現其母是一名35歲女子，懷疑她在廁所生子後，故意把孩子丟在糞坑中以奪走性命。

英國《每日郵報》報導，名叫漢娜(Hanna)的女子向警方解釋，「我當時覺得肚子很痛，所以去上廁所，結果後來感覺有東西掉下來」，她後來發現自己產下了一個死胎，所以找61歲男鄰居依萬(Ivan)幫忙把遺體撈出後，隔日在森林中挖了一個淺墳埋葬。

女鄰居蘇梅(Sumy)因為發現漢娜原本大肚子，肚子突然消了卻又沒有寶寶，所以向警方報案。警察局長謝爾蓋(Sergey Titenko)表示，「調查人員確定漢娜在廁所生子，且孩子還活著的可能性很高，她故意把人留在糞坑中導致淹死」，執法部門以蓄意謀殺罪名對其提出訴訟，目前法醫正在確認男嬰死亡原因。

報導中提到，漢娜整個懷孕過程都對外保密，也沒有去當地醫療機構進行登記，她表示，「我不想要這個孩子，我甚至不知道誰是他的父親」，若是罪成，將有可能面臨最高5年的刑期。

Mother, 35, gives birth on the toilet before 'drowning her newborn son in faeces' in Ukraine https://t.co/2Ic8B50UAT — Daily Mail Online (@MailOnline) November 24, 2020

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