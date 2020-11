廁所生完把男嬰淹死糞便中　35歲媽落網：不知道孩子爸是誰

▲女子因謀殺嬰兒被控罪。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

烏克蘭一名剛出生男嬰被淹死在滿是糞便的糞坑中,後來被埋在一個淺墓中,警方調查發現其母是一名35歲女子,懷疑她在廁所生子後,故意把孩子丟在糞坑中以奪走性命。

英國《每日郵報》報導,名叫漢娜(Hanna)的女子向警方解釋,「我當時覺得肚子很痛,所以去上廁所,結果後來感覺有東西掉下來」,她後來發現自己產下了一個死胎,所以找61歲男鄰居依萬(Ivan)幫忙把遺體撈出後,隔日在森林中挖了一個淺墳埋葬。

女鄰居蘇梅(Sumy)因為發現漢娜原本大肚子,肚子突然消了卻又沒有寶寶,所以向警方報案。警察局長謝爾蓋(Sergey Titenko)表示,「調查人員確定漢娜在廁所生子,且孩子還活著的可能性很高,她故意把人留在糞坑中導致淹死」,執法部門以蓄意謀殺罪名對其提出訴訟,目前法醫正在確認男嬰死亡原因。

報導中提到,漢娜整個懷孕過程都對外保密,也沒有去當地醫療機構進行登記,她表示,「我不想要這個孩子,我甚至不知道誰是他的父親」,若是罪成,將有可能面臨最高5年的刑期。

Mother, 35, gives birth on the toilet before 'drowning her newborn son in faeces' in Ukraine https://t.co/2Ic8B50UAT