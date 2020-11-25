分手女被男友綁手腳給「恐怖驚喜」　半裸裝進麻布袋中開車輾壓





▲女子以為男友要給驚喜，卻是遭到恐怖虐待。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

土耳其25歲男子西切克(Emre Cicek)因為不滿女友卡馬茲(Rabia Kacmaz)想要分手，謊稱要給對方一個「驚喜」，竟然是把人狂砍數刀後，再裝進麻布袋裡開車輾壓的酷刑，幸好對方後來幸運生還進行控告，讓他依法被判最高53年的刑期。

英國《太陽報》報導，這起攻擊事件發生在2019年2月，西切克在伊斯坦堡一間餐廳與25歲女友卡馬茲用餐時，對方突然告訴他覺得很不開心、想要分手，他後來便開車把對方載到工作的紡織廠，謊騙對方要給一個驚喜。

卡馬茲表示，當時她乖乖聽男友的話閉上眼睛，結果發現自己手腳被捆綁，對方告訴她，「我把你帶來這裡是要懲罰你，不會讓你離開這裡，我會把你撕成碎片」，對方除了用刀攻擊她還試圖性侵，後來用枕頭想悶死她，發現人已經奄奄一息便用毯子蓋著半裸的她。

西切克離開一段時間後，又與朋友基爾德爾(Yunus Kıldır)回到現場，2人一起把卡馬茲裝進麻布袋中，放在後車廂上載到湖邊，抵達後，西切克確認卡馬茲還有一絲氣息便用車輾壓後才離開。

重傷的卡馬茲送醫後發現喉嚨因為被割傷，導致聲帶嚴重受損，腎臟也受到嚴重傷害，但在加護病房長期奮戰後仍然活了下來。本案近來開庭，法院依企圖謀殺、性侵、綁架等罪判處西切克19年至53年有期徒刑，基爾德爾則因綁架罪被判處4至14年有期徒刑。

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