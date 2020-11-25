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保障川普安心下台！拜登承諾絕不「秋後算帳」：團結最重要

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▲▼拜登強調，就任後當務之急是處理新冠疫情，並讓美國再次團結。（圖／路透社）

▲拜登強調，就任後當務之急是處理新冠疫情，並讓美國再次團結。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國2020總統大選民主黨勝選人拜登（Joe Biden）當地時間24日接受電視訪談時表示，就任後並不會利用司法部門當作政治鬥爭工具，來對川普與其共和黨盟友進行秋後算帳，相反地將會任用來自共和黨的優秀人才擔任政府要職，強調「團結美國」的重要性，而美國免疫學家安東尼•弗契（Anthony Fauci）以和拜登團隊成員完成初步對話，盼能留任國家過敏與傳染病研究所所長，繼續投身抗疫。

根據美媒《CNN》報導，拜登所提名的內閣人選大部分都是經驗老道的公務員，其中更有不少人任職於歐巴馬總統時期，其用人哲學讓不少人質疑拜登就任後美國可能會迎來歐巴馬「第三任」；不過拜登接受《全國廣播公司》（NBC）訪談時反駁稱，「我們現在面對的世界與歐巴馬政府時期完全是天差地別，而這起因於川普總統改變現狀。」

拜登強調，就任總統後的當務之急是應對新冠病毒（COVID-19），優先讓醫護與舊及人員接種新冠疫苗，並將相關移民立法送交國會，同時在就任後的100天以內針對氣候變遷議題採取行動。

拜登表示，就任總統後有許多工作要做，其中首要任務是讓美國再次團結，因此不會濫用司法機關做為調查川普與共和黨人及其支持者的鬥爭工具。

▲▼美國免疫學家弗契表示，已初步與拜登團隊成員完成聯絡。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國免疫學家弗契表示，已初步與拜登團隊成員完成聯絡。（圖／達志影像／美聯社）

另外，美國國家過敏與傳染病研究所所長安東尼•弗契已經和拜登團隊成員完成初步對話，稍早拜登也證實此事，表示弗契提供非常大的幫助。

►拜登國安團隊一字排開！　誓言揚棄川普「單邊主義」：美國回來了

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