我要喝酒！韓國69歲男「暴怒縱火燒汽旅」只因討嘸酒喝...2死9傷

▲69歲房客不滿業者拒提供酒，於是縱火燒屋，造成另2名房客死亡。（圖／首爾麻浦消防署）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾市麻浦區一棟3層樓的汽車旅館，於今（25）日凌晨突然起火燃燒，造成2名房客在送醫途中不幸死亡，另外9名旅客輕重傷，事後一名年約69歲的男性在送醫時坦承縱火、犯案，才被移送給警方，而整場火災竟起因於該名男姓房客不滿汽旅業者不答應提供飲酒。

根據韓媒《世界日報》，該名69歲的男房客長期投宿在麻浦區孔德洞的該間3層樓汽旅，25日凌晨2時39分，疑似因為不滿業者拒絕提供飲酒，才憤而在1樓房間內用打火機點燃紙張，造成火勢延燒至整棟汽旅，而其他13名房客中，40多歲男性與50多歲女性儘管接受心肺復甦術並送醫治療，仍不幸回天乏術。

消防隊員與警方出動34輛車、122名人力前往現場支援滅火，直到凌晨3時15分才撲滅主要火勢、4時完全撲滅所有火勢，目前正調查火災損失規模與金額。

該名男子縱火時仍處於酒醉狀態，犯案後獨自赤腳走向鄰近的超商，向業者聲稱自己「肚子痛」，在撥打119通報後送醫時，向消防隊員宣稱自己是縱火犯，之後被消防當局移交給警方，並當場依現行犯逮捕。

據悉，該棟汽車旅館興建於1970年，總共有13間客房，當時共有14名旅客住宿，由於每晚住宿費用僅3萬韓元（約新台幣768元），價格低廉，因此旅客大部分為附近負責協助老舊建築改建、長期投宿於此的工人；然而該棟汽旅畢竟建築老舊，並未依法規設有火災警報系統、消防灑水器，且未設置逃生出口，才發生如此憾事。

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