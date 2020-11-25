UFO又出沒？「白色光球」乍現巴西夜空　天文專家曝：從中國來的

▲巴西東北部多處地區的居民目睹天空乍現一個疑似為UFO的白色光球。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／綜合報導

巴西東北部伯南布科州（Pernambuco）多個地區的居民紛紛曬出自己拍攝到的影片，聲稱他們在當地時間11月23日晚間，看到一道光束穿破天際，在夜空中劃出一條弧線，並在幾分鐘後消失不見。不少人懷疑，這個拖著尾巴的白色火球是「不明飛行物體」（UFO），也有人認為，這是一顆「流星」。

Que luz estranha no céu é essa?

Lembra um farol de um carro acesa, está irradiando no seu e formando um “cone”... pelo visto o nordeste inteiro está conseguindo ver !#ceu #Ovni #estranho pic.twitter.com/EbSoyFi54r — Jonathan Belo (@JonathanBelo4) November 23, 2020

巴西新聞網站G1隨機澄清，這道不明光束並不是UFO，也不是流星，而是中國在北京時間24日淩晨發射的火箭「嫦娥五號」。報導引述天文學專家韋弗（Dennis Weaver）的解釋指出，天空乍現的亮白色「雲彩」，其實是「嫦娥五號」在升空時，噴射出來的燃燒氣體，好讓火箭有動力，推動它離開地球。

▲G1澄清，巴西上空看到的UFO實為中國在24日發射的火箭「嫦娥五號」。（圖／CFP）

中國在11月24日4時30分，用「長征五號」遙五運載火箭成功發射探月工程「嫦娥五號」探測器，火箭飛行約2200秒後，順利將探測器送入預定軌道，開啓中國首次地外天體採樣返回之旅。按計劃，「嫦娥五號」探測器將於11月下旬登陸月球，預計帶回約2公斤重的月球土壤樣品返回地球。

航空專家張寶鑫告訴《環球網》，中國在24日發射的火箭體型較大，因此如果夜晚的條件很好、空氣能見度高的話，巴西上空是有可能看到它飛行時因高溫產生的凝結尾跡的。

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