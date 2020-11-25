衛星影像曝光！中國爆沿著「印度不丹邊境」興建村莊＋9公里道路

▲中國似乎在與印度、不丹交界的邊境地區建設工程。（圖／翻攝Maxar Technologies, Google Earth）



記者吳美依／綜合外電報導

美國衛星公司Maxar Technologies最新影像顯示，中國似乎正在喜馬拉雅山區，沿著與印度、不丹交界的邊境進行開發工程，在不丹領土上新建「龐達村」（Pangda Village）作為補給駐點，並修建一條長達9公里的道路，通往贊卜里山脊（Zompelri ridge）。上述地方都非常靠近2017年發生對峙的熱點。

Maxar Technologies根據日期為10月28日的衛星圖像指出，中國、印度、不丹交界處的洞朗地區（Doklam）附近出現「新的軍事儲存設施」建設工程，「托爾薩河（Torsa River）河谷地區今年的建設活動顯然非常活躍」。

不丹駐印度大使南吉爾將軍（General Vetsop Namgyel）發布聲明強調，「不丹境內沒有中國村莊」。他被問及不丹與北京是否達成共識，決定重新劃定邊境時，僅表示「不予置評」，但證實雙方曾經舉行相關談判。

中國官媒《環球時報》於23日引述專家說法，駁斥龐達村的報導。中國與印度外交部目前則尚未回應。

洞朗是印、中、不三國交界地帶的狹長高原，被中國與不丹同時宣稱擁有主權，對於印度也具有重要戰略意義，因為此地靠近西里古里走廊（Siliguri Corridor），也就是連接新德里與印度東北各邦的重要通道。

中國和不丹1998年簽署協議，同意共同維護該地區和平現狀。但不丹2017年指控中國在其領土內修建公路，「直接違反」協議義務，中方否認指控並且宣稱擁有該地主權，雙方展開長達71天的對峙。

印度智庫「觀察員研究基金會」（ORF）研究員喬許（Manoj Joshi）認為，北京經歷2017年的衝突後，意識到邊境人口太過稀少，很難巡邏，為了堅持主權主張，「正在當地『創造事實』（creating the facts），所以才會出現那個村莊，這是更大政策的一部分」。

喬許也引述《印度─不丹條約》指出，龐達村距離印度邊境超過11公里，因此若不丹沒有公開呼籲或求助，新德里什麼也不能做，「他們（不丹）基本上接受了這件事，視而不見，而中國人正在當地『創造事實』」。

戰略事務專家切拉尼博士（Dr Brahma Chellaney）指出，中方尚未觸及2017年對峙地點，但「已經一步一步改變洞朗其他地區的現狀，包括修建永久性建築與道路，甚至在3年前還沒人居住的高原上建立村莊」。

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