俄國疫苗搶先全球…普丁至今卻「尚未接種」！　克里姆林宮證實

▲俄羅斯總統普丁至今尚未接種該國研發的新冠疫苗。(圖/路透)



記者吳美依/編譯

俄羅斯8月搶先全球宣布,成功開發全世界第一款獲得批准的新冠肺炎疫苗「史普尼克V」(Sputnik V),一些非受試者的老師、高官與前線醫護人員已經接種,總統千金也親自接受施打。但克里姆林宮24日卻透露,普丁本人直到現在都還沒有接種疫苗。

根據CNN,克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)表示,俄國尚未展開大規模疫苗接種,且國家元首「不可能」自願成為受試者,「總統不能使用未經認證(uncertified)的疫苗,如果他認為有必要的話,將把自己是否接種疫苗的決定告知民眾」。但是,發言人沒有解釋「認證」與「批准」(uncertified)的定義與差別。

