俄國疫苗搶先全球…普丁至今卻「尚未接種」！　克里姆林宮證實

▲俄羅斯總統普丁至今尚未接種該國研發的新冠疫苗。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

俄羅斯8月搶先全球宣布，成功開發全世界第一款獲得批准的新冠肺炎疫苗「史普尼克V」（Sputnik V），一些非受試者的老師、高官與前線醫護人員已經接種，總統千金也親自接受施打。但克里姆林宮24日卻透露，普丁本人直到現在都還沒有接種疫苗。

根據CNN，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄國尚未展開大規模疫苗接種，且國家元首「不可能」自願成為受試者，「總統不能使用未經認證（uncertified）的疫苗，如果他認為有必要的話，將把自己是否接種疫苗的決定告知民眾」。但是，發言人沒有解釋「認證」與「批准」（uncertified）的定義與差別。

BREAKING: Second interim analysis of clinical trial data showed a 91.4% efficacy for the #SputnikV vaccine on day 28 after the first dose; vaccine efficacy is over 95%

42 days after the first dose.



Read More: https://t.co/qfCZ9FG8WH — Sputnik V (@sputnikvaccine) November 24, 2020

加馬列亞流行病與微生物學國家研究中心（The Gamaelya Institute）接受俄羅斯直接投資基金（RDIF）投資，開發「史普尼克V」。研發團隊24日公布更多中期數據指出，該疫苗預防感染的有效度高達91.4%

在另外一份新聞稿中，研發團隊透露，「史普尼克V」可以儲存在2-8°C的「冰箱溫度」中，每一劑在國際市場上的價格不到10美元（大約新台幣285元），與其他mRNA疫苗相比「便宜2倍以上」，未來將免費提供俄國公民施打。

普丁8月首度宣布俄國疫苗獲得批准，能夠提供公眾使用。但是，該疫苗當時尚未展開第三階段臨床試驗，也就是檢驗有效性與安全性的最關鍵階段，引發國際社會疑慮。

普丁當時表示，「我知道這個疫苗非常有效，能夠形成穩定免疫力」。他一向對於家庭生活保密到家，卻罕見透露，其中一個女兒已經接種疫苗，儘管出現體溫略高的情況，但「感覺很好」。

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