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美國沙漠驚見「不明金屬巨碑」　網友嚇傻：2020結束前別碰它

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美國猶他州一處沙漠中驚見一塊看起來非自然形成的石碑。（翻攝自猶他州公共安全局）

▲美國猶他州一處沙漠中驚見一塊看起來非自然形成的石碑。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

2020年的怪事又一樁？美國猶他州一架直升機上週在沙漠飛行時，於荒野中發現一塊神祕的巨石，看起來方方正正，如同一個人工打造的紀念碑，由不明的金屬所組成，且與周圍的岩石明顯不同。消息曝光後引發熱議，網友也冒出各種陰謀論，懷疑這個巨碑可能是外星人放的，甚至有人說「2020結束前別碰它」，畢竟已經發生這麼多怪事，要說這真的是外星人的傑作好像也沒那麼意外了。

據外媒報導，美國猶他州公共安全局的官員上週乘著一架直升機，載著生物學家在猶他州東南部的一處沙漠中飛行，幫助調查野生大角羚羊的數量，然而在這個過程中，他們卻發現了一個像是從電影《2001：太空漫遊》中跑出來的東西，現身在沙漠中。

名導庫柏力克（Stanley Kubrick）1968年推出的經典作品《2001：太空漫遊》，講述一段人類上太空執行任務，調查一塊會發射神祕訊號影響生物的的黑色石碑，猶他州這次發現的石碑幾乎就和電影中那塊石碑一模一樣。

電影《2001：太空漫遊》中有塊會發射神祕訊號的石碑。（翻攝網路）

《CNN》報導，飛行員賀金斯（Bret Hutchings）表示，當他們飛過沙漠時，一個生物學家發現了這塊石碑，於是他們便回頭仔細查看。這塊石碑的高度約10到12英尺（約3到3.6公尺），與旁邊的紅色岩石形成明顯對比，「它看起來不像被隨機放在那裡的，反而像是被『種』在那兒」。

賀金斯笑說，他們發現石碑時大家還開玩笑，說如果誰突然消失了，其他人肯定要趕快溜之大吉。

雖然和電影中的太空神祕石碑幾乎如出一轍，但賀金斯認為與其說是外星人留下的，他感覺還比較像是哪個藝術家的作品，「我猜是哪個新浪潮藝術家之類的人放的吧，你知道，可能是某個《2001：太空漫遊》的超級大粉絲」。

美國猶他州一處沙漠中驚見一塊看起來非自然形成的石碑。（翻攝猶他州公共安全局Instagram）

猶他州公共安全局發出聲明表示，未經授權在公共的土地上放任何建築或是藝術品都是違法的，目前尚不清楚是誰、為什麼在那放了一塊石碑，而當局將決定是否要進一步調查。

2020年至今發生了許多事，像是疫情的來襲改變了全球無數人的生活，也帶走了很多人們的摯愛，眾人衷心期盼能安穩度過這一年，待2021年到來後可以否極泰來，不料這時候又出現了一塊神祕的石碑，難怪有人會說先別碰它，因為不知道它會不會像電影中的情節一樣，發射出奇怪的訊號讓人類自相殘殺？然而畢竟那也只是電影，有人從另外一個角度想，搞不好這會是一個「快速通關」到明年的捷徑也說不定。


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