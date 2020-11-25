警員夫妻值勤中車震！忘關無線電　6千警在線「即時收聽」

▲羅馬一對警察夫婦藉夜間巡邏之際，竟相揪開著警車到無人空地「車震」。（圖／翻攝羅馬市政警局推特@PLRomaCapitale）

圖、文／CTWANT

羅馬員警近日發生一起離譜醜聞，一對警察夫妻趁著夜間巡邏之際，一同開著警車到無人的空地「車震」，原本2人以為神不知鬼不覺，沒想到竟忘了關掉車上的無線電，讓6000名在線員警全程收聽「性愛現場」，數小時後待激情音檔傳開，整起事件才曝光。

根據義大利媒體《Leggo》報導，羅馬Cassia區市政警局一對警察夫婦在接到總部通知後，一起開著警車到Tor di Quinto街區的吉普寨營地進行巡查，不料夫妻倆聊著聊著竟一時激情四射、忘情「車震」起來，且2人雖記得熄火，卻忘記關掉車上的對講機，就這樣將「激情現場」全程連線，被線上6000多名羅馬警察「即時收聽」。

事後有警員將2人做愛過程的聲音內容錄下，並將錄音檔寄給羅馬市政警察局長Stefano Napoli，整起事件才被曝光。報導指出，事件女主角年約40多歲，母親還是警界知名人物，丈夫年紀稍長，據說長相俊美。

羅馬警察總部也在事件爆發後瀰漫詭異氣氛，誰也無法想像平日一起衝鋒陷陣的同事，竟大喇喇將「閨房情趣」展現出來，許多員警都覺得尷尬及憤怒，認為團隊成了警界笑話。

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