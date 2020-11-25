中日外長會談「釣魚台爭議」未解　日媒：關係無改善徵兆

▲日本外相茂木敏充與來訪的中國外交部長王毅會面，會後雙方仍堅持各自對釣魚台的主張。（圖／路透）

文／中央社記者楊明珠東京24日專電

日本外相茂木敏充今天與來訪的中國外交部長王毅舉行會談時，針對中國公務船頻頻航行在釣魚台海域一事，茂木強烈要求中國要自我克制。日媒報導，中日關係沒有改善的徵兆。

日本產經新聞今天報導，茂木與王毅今天下午在位於東京的外務省飯倉公館舉行約一個小時半會談。會談中，針對中國公務船頻頻出沒在釣魚台周邊海域，「領海」遭入侵一事，茂木強烈要求中國要自我克制，勿企圖以力量改變現狀。

不過，對於釣魚台問題，王毅在會談後的聯合記者會上，堅持中國的主張。中日間的緊張局勢無改善徵兆。

茂木在聯合記者會上表示，他在與王毅會談時，針對釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）周邊海域問題，明確表達了日方立場，強烈要求中方做出正面因應。

產經報導說，對於這次王毅訪日，日本早已準備周全。日本首相菅義偉9月16日上台後，中國政府就在探詢王毅訪日的時機，盼能早日實現訪日。在中美關係對立加劇之際，中國重視與美國關係密切的日本，希望加強中日兩國間對話。

但，日本政府顯然還是比較重視同盟國和友好國之間的關係。日本、美國、澳洲、印度這4國外長10月6日首度在東京舉行會談，這4國扮演著日本所推動的「自由且開放印度太平洋」的要角，4國外長會談就是要展現團結的姿態給中國看。

本月12日菅義偉與自行宣布在本月初美國總統大選勝選的前副總統拜登（Joe Biden）舉行電話會談，拜登同意釣魚台列嶼是美日安全保障條約第5條的適用範圍，美國有義務協防。

本月17日澳洲總理莫里森（Scott Morrison）訪日，與菅義偉大致上同意日澳兩國將簽署軍事聯合訓練協定。

報導說，日本已發出強力訊息等著王毅的來訪，這是因為菅政府在安全保障領域也是採取一貫強硬路線。

中國海警局船隻光是今年在釣魚台海域周邊航行的天數已逾300天，中國備妥海警船獲准使用武器的法案，海警船的設備愈來愈先進。

有關日本政府打算邀中國國家主席習近平以國賓身分訪日一事暫時擱置，有日本外務省官員表示，只要中國的海洋行動未見改善的話，中日關係不可能前進。

日本放送協會（NHK）報導，茂木與王毅在會談上都同意中日兩國的穩定關係對地區和國際社會極為重要，都共同負起身為大國的責任，處理國際社會的各項課題，這也有助於中日關係的加強。

針對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的防疫對策，兩人都同意中日兩國有必要迅速共享資訊、教訓與見解，透過各種管道進行合作。

針對邊境管制措施的鬆綁，兩人都同意以短期停留與長期停留的雙方商務相關人士等為對象，本月內重啟往來。

311東日本大地震及福島第一核電廠核災明年3月將屆滿10週年。茂木表示，盼中國禁止進口福島縣等日本食品的措施能早日解禁。為了解決這個問題，茂木與王毅都同意將設立一個有關農林水產品貿易合作的架構。

對於雙方貿易、觀光、環境、節能等領域的合作，茂木與王毅都同意要共同推動。有關氣候變遷議題，兩人也同意中日間將設立一個協商架構，加強意見溝通。