機車雙載「噴飛墜高架橋」全錄下！撞地秒遭轎車輾　拖出蛇行血跡

▼影片畫面可能會引起不適，請斟酌觀看。

فيديو يوثق حادث السير المروع في منطقة الدورة #لبنان

1/2 pic.twitter.com/YvRRUtGWYi — Mohammad El Jannoun - محمد الجنون (@MhdJannoun) November 23, 2020

記者張靖榕／綜合外電報導

黎巴嫩日前發生一起從高架墜落的死亡車禍，一輛機車在夜間高速過彎後，疑不慎擦撞護欄，雙載兩人瞬間噴出彈飛，從數公尺高度墜落底下平面道路。其中一人立刻遭行駛中的轎車輾壓，卡在底盤蛇行好幾公尺；據了解，意外最終造成1死1重傷。

▲機車上兩人重擊拋飛再重重落地。（圖／翻攝自推特「@MhdJannoun」）

黎巴嫩當地新聞網站報導，2架監視錄影器清楚拍攝到當時畫面，一輛雙載機車載高架道路上，車速比其他車輛都還要快，卻在高速過彎時疑似重心無法導正，連人帶車擦撞上高架鐵護欄。

從畫面上看，撞飛的兩人疑似瞬間失去意識或反應能力，四肢與軀體無力在空中拋飛直到重擊在地。報導指出，其中一人落在道路旁的泥土地上，另一人則是砸中下方平面道路，落在行駛中的轎車前頭。

轎車駕駛來不及反應，直接將對方輾卡在底盤前輪位置，甚至因不明情況導致蛇行，最終整輛車輾壓過去，路上留下一道蜿蜒的蛇行血跡。

據了解，雙載騎士1死1重傷，尚不清楚死者為何人，報導也未指出進一步後續。

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