　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

Uncle Roger大膽踩爆台灣人地雷！　在珍珠奶茶「加味精」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼Uncle Roger挑戰在瑞典的珍珠奶茶店打工。（圖／翻攝自YouTube／mrnigelng ）

▲Uncle Roger挑戰在瑞典的珍珠奶茶店打工，竟然在珍珠奶茶裡面加味精。（圖／翻攝自YouTube／mrnigelng ）

記者林彥臣／綜合報導

居住在英國的馬來西亞網紅Uncle Roger黃瑾瑜，因為吐槽BBC炒飯教學影片在台灣爆紅，在他的打工系列影片當中，挑戰了新的工作是前往瑞典首都斯德哥爾摩（Stockholm）的一間台灣品牌珍珠奶茶店「machi machi」（麥吉），擔任收銀人員，並在與客人互動的過程中吐槽客人，其中一個片段更是大膽挑戰台灣人的地雷，在珍珠奶茶裡面加味精。

▲▼Uncle Roger挑戰在瑞典的珍珠奶茶店打工。（圖／翻攝自YouTube／mrnigelng ）

▲工作開始前，老闆就告訴Uncle Roger，不能建議客人在奶茶裡面加味精。（圖／翻攝自YouTube／mrnigelng ）

影片一開始Uncle Roger的新老闆Shu-Yu在工作開始前就先告誡Uncle Roger，不可以對客人大吼，也不能建議客人在珍珠奶茶裡面加味精。Uncle Roger還是強調，味精可以讓珍珠奶茶更好喝。

Uncle Roger開始工作一段時間之後，一位亞裔客人說，其實昨天來過了，但是他想投訴飲料不好喝，喝起來都沒味道。Uncle Roger當場虧他，「我覺得你感染新冠肺炎了，你已經失去了味覺」。

▲▼Uncle Roger挑戰在瑞典的珍珠奶茶店打工。（圖／翻攝自YouTube／mrnigelng ）

▲Uncle Roger還是應客人要求，在珍珠奶茶裡面加味精。（圖／翻攝自YouTube／mrnigelng ）

Uncle Roger接著說，昨天的珍珠奶茶不好喝，因為他們忘了加最重要的成分，就是「調味之王」味精。客人喝下去表示，「這杯超好喝！」Uncle Roger還當場建議machi machi員工增加新產品「味精抹茶紅豆布蕾珍珠奶茶」。

▲▼Uncle Roger挑戰在瑞典的珍珠奶茶店打工。（圖／翻攝自YouTube／mrnigelng ）

▲還有客人問Uncle Roger，周杰倫會不會來接待客人。（圖／翻攝自YouTube／mrnigelng ）

因為machi machi是台灣的品牌，所以這一集的影片當中有相當多的台灣元素，由於machi machi是周杰倫最喜歡的飲料店，甚至還有周杰倫是老闆之一的都市傳說。所以有客人上門問Uncle Roger這裡是周杰倫的珍珠奶茶店嗎？Uncle Roger表示，周杰倫是超級巨星，他沒有時間來這裡接待客人，周杰倫也是他最愛的歌手，是「音樂界的Uncle Roger」。

►絕美蕾絲，前後都有看頭

ET快訊
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／美股破史上紀錄！　川普突感性現身：恭喜我們國家每一個人

Uncle Roger大膽踩爆台灣人地雷！　在珍珠奶茶「加味精」

賓州正式認證「拜登獲勝」　川普打法律戰一場都沒贏過

俄國Sputnik V疫苗宣稱「95%有效」　兩劑售價低於600元

日本外務省回應增設「武漢領事機構」：積極推進期望早日開設

牛津團隊「給錯疫苗劑量」　少打半針…保護力竟激增至90％

衣索比亞下72小時最後通牒　叛軍拒降稱「準備赴死」

川普卸任官司纏身！性侵＋稅務問題難逃了　律師：罰款坐牢一起來

喬治王子「繼承者」身分保密到家！威廉親吐童年辛酸：只想保護他

廁所有棄嬰！卡達機場迫女乘客脫衣「侵入性檢查」...棄嬰生母找到了

難不倒！美國孫媳婦跟阿嬤學做菜　挑戰「全台語對話」網：互動好歡樂

福原愛對戰江宏傑！「小孩在我手裡」　雙方失誤放閃：這一球剪掉

雲林虎尾一袋青蛙「合力大逃亡」　過馬路還先等車！網笑翻：團結

10歲女孩車禍腦死媽「忍痛捐器」　遺愛多救81人！醫護列隊致敬

真人版貪食蛇！2500人列隊慢跑　整齊劃一、完美交錯...畫面超壯觀

快樂嬤離世...孫女靠催眠盼重逢 嬤道歉：變妳的負擔...她秒淚崩

黃金鼠「空中仰臥起坐」練身體　垂直倒掛籠子頂部！展現好腰力

「桶屍案」凶殘主嫌12年犯罪史曝　犯案坐牢獲假釋...出獄現形狠殺人

夜市「正版A＆F」1件只賣100元　業者稱：美國原單因疫情無法出

陳艾琳老公持大麻煙油被捕！　「3萬元交保」…她忍痛上工

快訊／美股破史上紀錄！　川普突感性現身：恭喜我們國家每一個人

Uncle Roger大膽踩爆台灣人地雷！　在珍珠奶茶「加味精」

賓州正式認證「拜登獲勝」　川普打法律戰一場都沒贏過

俄國Sputnik V疫苗宣稱「95%有效」　兩劑售價低於600元

日本外務省回應增設「武漢領事機構」：積極推進期望早日開設

牛津團隊「給錯疫苗劑量」　少打半針…保護力竟激增至90％

衣索比亞下72小時最後通牒　叛軍拒降稱「準備赴死」

川普卸任官司纏身！性侵＋稅務問題難逃了　律師：罰款坐牢一起來

喬治王子「繼承者」身分保密到家！威廉親吐童年辛酸：只想保護他

廁所有棄嬰！卡達機場迫女乘客脫衣「侵入性檢查」...棄嬰生母找到了

年輕妹愛上「溫柔主管」滾床3次！委屈吐2人秘密...千人罵翻

婚宴娘家被排在32桌！她反應被婆婆嗆「沒家教」嘆：婚後有的受了

「妻逝獨居」頂溪站老爺爺賣玉蘭花50元　永和人淚掏錢！遭爆被騙了

快訊／美股破史上紀錄！　川普突感性現身：恭喜我們國家每一個人

白色BMW遭三寶擊落半毀！他「奇蹟無傷」8秒片瘋傳：進口車值得

Uncle Roger大膽踩爆台灣人地雷！　在珍珠奶茶「加味精」

賓州正式認證「拜登獲勝」　川普打法律戰一場都沒贏過

雪碧10年砸400萬「路人整型成女神」　曝驚悚術後照：真的不簡單

呱吉爆「雞排妹上廁所」驚人之舉：做到真的屌！她高調曝光閨房照

房間超亂「全國都知道」媽媽流淚心疼　高嘉瑜：請到立院採訪我

最奢華校慶！40輛超跑進建國科大　一字排開...辣模直貼3億「牛群」

國際熱門新聞

走失6年狗回家了！慘被當繁殖犬「2月前剛生」

阿嬤腳冷借襪穿　孫一看崩潰

「下半身」遭堆高機壓碎　他奇蹟存活

泰貴妃1443張清涼「露毛照」外流

特斯拉進軍空調　大金高層：巨大威脅

牛津打錯疫苗劑量　保護力竟激增

客機降落時差3公尺撞上閃爍光點

雙龍「死前搏鬥過程」完整石化！

賓州正式認證選舉結果：拜登勝出

俄製疫苗95％有效　價格不到600元

日本外務省回應增設「武漢領事機構」

葬儀社哥駐點停屍間　「連騎5女屍」留子孫液

17歲妹首捐血卻賠上右手！「插錯血管」釀禍

威廉凱特苦瞞喬治「繼承者」身分

更多熱門

相關新聞

5流浪狗被圍捕　竟護遊民主人不逃跑

5流浪狗被圍捕　竟護遊民主人不逃跑

狗是人類最忠心的朋友！馬來西亞加影市本月20日實施「捕狗行動」，派出抓狗大隊到街上捕捉流浪狗，不過正當所有流浪狗看到人類而倉皇逃跑時，竟然有5隻流浪狗完全不怕被抓，反而圍著一名睡在地上的遊民，選擇留在在主人身旁保護他不會被欺負，照片被拍下後上傳網路，引發熱議。

德議會：若泰王「隔空治國」將被驅逐

德議會：若泰王「隔空治國」將被驅逐

東海識別區7周年！張競：為何沒劃南海識別區

東海識別區7周年！張競：為何沒劃南海識別區

愛犬產綠色小狗！飼主取名「芥末」

愛犬產綠色小狗！飼主取名「芥末」

泰貴妃1443張清涼「露毛照」外流

泰貴妃1443張清涼「露毛照」外流

關鍵字：

Uncle Roger黃瑾瑜瑞典珍珠奶茶machimachi大馬要聞東南亞要聞

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

麵裡有蟲！他「丟1元」做記號　換回同一碗爆口角

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

CPR壓15分鐘搶回同事命...害瘀青受傷竟被喊告

公園大姐以為牠是「像豬的柴犬」

即／中鋼運通主管「獨爬高雄柴山」失聯8天...曝屍峭壁

換iPhone12滑5分爆痛！男看洞崩潰

女兒在韓國遭酒駕撞死　嘉醫主任夫妻悲痛求連署修法

搬到台南2個月！歐陽靖曝11點差異：正確選擇

蕾菈拍賣原味內衣！

陳艾琳認了「Alex吸食大麻煙油」：我們記取教訓

影／鄭亨敦笑不出來「苦臉全入鏡」

丁小芹賣假包入獄服刑！胞弟暴斃死在家中…父母心碎

高雄熱褲正妹走來…他中老婆「誘惑陷阱題」下場慘了

台中噁爛師裸拍PO網　國小教室狂曝下身

臭臉月月結婚！童顏老婆氣質出眾

更多

最夯影音

更多
難不倒！美國孫媳婦跟阿嬤學做菜　挑戰「全台語對話」網：互動好歡樂

難不倒！美國孫媳婦跟阿嬤學做菜　挑戰「全台語對話」網：互動好歡樂
福原愛對戰江宏傑！「小孩在我手裡」　雙方失誤放閃：這一球剪掉

福原愛對戰江宏傑！「小孩在我手裡」　雙方失誤放閃：這一球剪掉

雲林虎尾一袋青蛙「合力大逃亡」　過馬路還先等車！網笑翻：團結

雲林虎尾一袋青蛙「合力大逃亡」　過馬路還先等車！網笑翻：團結

10歲女孩車禍腦死媽「忍痛捐器」　遺愛多救81人！醫護列隊致敬

10歲女孩車禍腦死媽「忍痛捐器」　遺愛多救81人！醫護列隊致敬

真人版貪食蛇！2500人列隊慢跑　整齊劃一、完美交錯...畫面超壯觀

真人版貪食蛇！2500人列隊慢跑　整齊劃一、完美交錯...畫面超壯觀

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面